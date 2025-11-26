Limpiezas La Fe, pilar en la limpieza de empresas y particulares en Castellón

Con una trayectoria que supera ya el medio siglo, Limpiezas La Fe se ha consolidado como un aliado esencial para particulares y empresas de la provincia de Castellón, que desde hace décadas confían a la firma la limpieza de sus instalaciones. Pionera en el sector de la limpieza empresarial y doméstica en la provincia, la compañía fue fundada hace más de 50 años por Emilio Gómez. Sus descendientes continuaron con el relevo generacional y hoy siguen al frente del negocio, gestionado desde sus oficinas en la calle Sant Blai, 9, de la capital de la Plana.

La eficiencia de la empresa queda reflejada en la certificación ISO 9001, que reconoce la calidad de los resultados y acabados proporcionados por su equipo. Se trata de un grupo de profesionales con una alta cualificación y una trayectoria consolidada, factores que han posicionado a Limpiezas La Fe como una de las compañías referentes en el sector.

Compromiso con el cliente

Bajo una filosofía de compromiso total con el cliente, la firma ha ampliado su actividad a múltiples sectores. Atiende a particulares y compañías, además de tener presencia en comercios, fábricas, oficinas, clínicas, hoteles, colegios, hogares, colectividades, comunidades de vecinos y distintos tipos de edificios. Su plantilla trabaja con horarios muy flexibles, lo que facilita realizar las tareas de limpieza cuando no hay empleados en las instalaciones, evitando así cualquier molestia. Además, el equipo está capacitado para asumir el acondicionamiento de aparcamientos, la limpieza de cristales y balcones especiales, y limpiezas específicas de fin de obra, industriales y también profesionales.

Oficinas de Limpiezas La Fe en calle Sant Blai, 9, de la capital de la Plana. / Mediterráneo

Entre los servicios especializados que ofrece se incluyen repasos a fondo de edificios, la limpieza de despachos, el mantenimiento de cristales, el cristalizado o abrillantado de suelos, así como el lavado de alfombras, tresillos y moquetas tanto para empresas como para particulares. La plantilla también está preparada para actuar en zonas de difícil acceso, incluidos los trabajos de limpieza en altura.

Actualización e innovación

Limpiezas La Fe mantiene como prioridad estar al día en las novedades del sector, tanto en relación con productos y técnicas como con la incorporación de nuevas tecnologías. Su capacidad de adaptarse a una demanda cada vez más especializada y exigente se refleja en la respuesta positiva de sus clientes y en cada decisión adoptada por la empresa.

En esta línea, la empresa castellonense prioriza el contacto directo con compañías y particulares para atender de forma ágil las necesidades que van surgiendo en un entorno social cambiante. Una muestra de ello es su página web, limpiezaslafe.com, un espacio que permite consultar servicios, horarios, ubicación y la trayectoria profesional de la firma.

Además, su personal trabaja con tecnología avanzada, productos ecológicos que evitan alergias y maquinaria especializada, contando también con la colaboración de proveedores líderes en el mercado.