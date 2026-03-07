La Fundación ‘la Caixa’ impulsa el futuro de menores vulnerables

El programa CaixaProinfancia de la Fundación ‘la Caixa’ ha acompañado a lo largo de 2025 a más de 100 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Castellón ofreciéndoles apoyo educativo, social y familiar con el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades. De esta manera, la Fundación ‘la Caixa’ reafirma su compromiso con la integración social y la erradicación de la pobreza infantil.

Los datos del programa confirman resultados positivos en términos de éxito educativo. El 84,7% de los niños y niñas atendidos consigue graduarse al finalizar la ESO, una cifra 2,6 puntos porcentuales superior a la tasa media nacional. Además, la tasa de abandono escolar al finalizar la ESO entre los participantes del programa se sitúa en torno al 3,5%.

El programa atiende a niños, niñas y adolescentes de 60 familias de Castellón. Más del 50% son familias monoparentales y más de la mitad de los padres y madres se encuentran en situación de desempleo, muchos de ellos sin recibir prestaciones de ayuda. Entre los padres y madres que forman parte del programa, una mayoría cuenta con un nivel educativo bajo o muy bajo. El programa, activo desde 2007, proporciona servicios de refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre, acompañamiento psicosocial y apoyo a las familias, siempre a través de una extensa red de entidades sociales y en coordinación con los servicios públicos.

Intervención en el entorno

El subdirector general de la Fundación ‘la Caixa’, Marc Simón, señala que la pobreza infantil «no es solo una cuestión económica, sino también de oportunidades». Por eso, «con CaixaProinfancia trabajamos para que ningún niño o niña vea limitado su futuro por el contexto en el que nace», añade Simón. Cabe señalar que CaixaProinfancia no interviene únicamente con los menores, sino que actúa también sobre el entorno familiar, reforzando competencias parentales y facilitando recursos que contribuyen a mejorar la estabilidad y el bienestar del conjunto de la familia.

En un contexto de creciente desigualdad social --en el que uno de cada tres niños y niñas vive en riesgo de pobreza o exclusión social en España--, CaixaProinfancia refuerza su compromiso con la infancia como una inversión social de alto impacto.