Sqrups y Fundación ‘la Caixa’ apuestan por la inclusión social

El supermercado outlet Sqrups y el programa Incorpora de la Fundación ‘la Caixa’ han firmado un convenio de colaboración para impulsar la integración sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo de esta alianza es facilitar su acceso a un empleo digno y adaptado a las aptitudes y motivaciones de cada persona.

El acuerdo se ha formalizado en un encuentro en CaixaForum Madrid entre el director general de Sqrups, Raúl Espinosa, y la directora del Área de Inclusión Social de la Fundación ‘la Caixa’, Núria Danés.

Inclusión

«Desde Sqrups valoramos especialmente la formalización de este convenio para dar más pasos hacia una inclusión real. Para nosotros, la inclusión y el impacto social no son solo una aspiración sino uno de los pilares fundamentales de la empresa. Esta colaboración nos permite reforzar nuestro compromiso con la sociedad, además de crear oportunidades laborales reales para personas en riesgo de exclusión y formas de seguir impulsando su desarrollo dentro de la empresa, tanto a nivel personal como profesional. Creemos firmemente en la importancia de sumar esfuerzos para contribuir a una sociedad más justa y con más posibilidades para todos y todas», señala Espinosa.

Justicia social

Por su parte, Danés destaca que, con este acuerdo, «reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión y el empleo, y se pone en valor el papel de las empresas como agentes de transformación social. La colaboración entre empresas e iniciativas sociales es esencial para generar oportunidades, mejorar vidas y avanzar hacia una sociedad más justa».

Intermediación y acompañamiento

Gracias a este convenio, el programa Incorpora de la Fundación ‘la Caixa’ pone a disposición de Sqrups un servicio de intermediación y acompañamiento que ofrece una respuesta ágil y personalizada en la cobertura de sus vacantes. De este modo, se generarán nuevas oportunidades laborales para las personas participantes del programa, al tiempo que Sqrups refuerza su compromiso con la inclusión social y la diversidad en sus equipos.

La metodología del programa Incorpora se articula a través de una amplia red territorial formada por más de 1.000 técnicos de inserción laboral pertenecientes a 413 entidades sociales colaboradoras. Estos profesionales trabajan de manera coordinada con las empresas para identificar los perfiles, capacitar a los participantes y acompañarlos durante el proceso de incorporación al mercado laboral, con lo que se favorece su adaptación al puesto de trabajo.

Al implicar activamente al sector empresarial en la inclusión sociolaboral, Incorpora contribuye a reducir desigualdades y a construir una sociedad más cohesionada y resiliente.

Un proyecto consolidado

Desde su creación en el año 2006, el programa ha consolidado un modelo de alianza entre empresas y entidades sociales que ofrece oportunidades reales a colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo como son: personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, personas de origen migrante, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años o personas privadas de libertad, entre otros perfiles.

Cabe señalar que el año pasado, más de 16.000 empresas de toda España colaboraron con el programa Incorpora de la Fundación ‘la Caixa’, lo que facilitó más de 42.000 inserciones laborales de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Asimismo, desde su creación, el programa ha promovido cerca de 450.000 contrataciones.