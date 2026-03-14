Educación contra la exclusión en el medio rural en Castellón

Combatir la marginación social y promover la inclusión son dos de los pilares fundamentales que guían la labor del Centro de Desarrollo Rural Alt Maestrat (CDR), con sede en Albocàsser. Con este objetivo nació el proyecto Acompañamiento rural para la inclusión, una iniciativa subvencionada por la Fundación ‘la Caixa’ que busca mejorar las oportunidades educativas y sociales de menores y familias en el entorno rural.

El proyecto fue destacado en 2025 por la propia Fundación ‘la Caixa’ como iniciativa rural de referencia, tanto por su dimensión comarcal como por su compromiso con la lucha contra la vulnerabilidad en zonas rurales. Con más de diez años de trayectoria, el programa ha ido evolucionando para adaptarse a las necesidades de la población, consolidándose como una herramienta clave para favorecer la inclusión social y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa se centra en un programa socio-educativo de acompañamiento escolar para alumnado de Educación Primaria y Secundaria, con una atención integral que también incluye a las familias y a la comunidad. El objetivo es ofrecer apoyo académico y personal a menores que, por su situación social, económica o cultural, pueden encontrar mayores dificultades para avanzar en su proceso educativo.

El programa proporciona refuerzo escolar y trabaja también el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. / Mediterráneo

Habilidades sociales

El programa proporciona refuerzo escolar y trabaja también el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, contribuyendo a mejorar la autoestima y la confianza de los estudiantes. Además, promueve la participación de las familias en la vida educativa de sus hijos mediante orientación, acompañamiento y mediación con los centros escolares si es necesario.

Durante los últimos años, el proyecto ha atendido a entre 60 y 70 estudiantes de Primaria y Secundaria, además de ofrecer apoyo integral a unas 20 familias. La intervención incluye también visitas domiciliarias y asesoramiento para facilitar la integración educativa y social de los menores.

Otras propuestas

A esta labor se suman otras iniciativas complementarias impulsadas por la entidad, como el programa de alfabetización para personas inmigrantes, que ofrece clases de castellano y valenciano en los municipios de Albocàsser, Les Coves de Vinromà y Benlloc, en el que en los últimos tres años han participado unas 50 personas.

El proyecto ha atendido a entre 60 y 70 estudiantes de Primaria y Secundaria, además de ofrecer apoyo integral a unas 20 familias. / Mediterráneo

Asimismo, el CDR Alt Maestrat desarrolla un servicio de orientación socio-laboral dirigido a mejorar la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión, con talleres de competencias laborales y planes de inserción personalizados.

El proyecto se desarrolla en coordinación con servicios sociales, centros educativos, ayuntamientos y entidades sociales del territorio. Este trabajo en red permite ofrecer una respuesta más completa a las necesidades de las familias y fortalecer el tejido social de las comunidades rurales.