HELDELA apuesta por un modelo residencial sostenible en Moncofa

La promotora HELDELA ha puesto el foco en Moncofa como uno de los enclaves de la costa mediterránea donde todavía es posible abordar el desarrollo urbanístico sin los condicionantes de saturación presentes en otros municipios del litoral.

La compañía ha adquirido varias parcelas en el sector de Belcaire Norte, donde prevé impulsar un modelo residencial que prioriza la integración con el entorno y la reducción de densidad. Según explican desde la promotora, el planteamiento pasa por ajustar la escala de las edificaciones y apostar por espacios comunes que actúen como eje de convivencia.

El proyecto contempla edificios de menor tamaño y zonas compartidas orientadas al mar, concebidas como puntos de encuentro para los residentes. La propuesta se dirige a un perfil de usuario que busca un uso más continuado de la vivienda, alejado de la estacionalidad, y que valora factores como la tranquilidad, el paisaje y la proximidad al Mediterráneo.

En paralelo, HELDELA trabaja en el ámbito de Belcaire Sur con un enfoque distinto, centrado en la infraestructura urbana. En este caso, el objetivo es mejorar la funcionalidad del espacio a lo largo de todo el año, integrando aspectos como los accesos, los recorridos y los servicios dentro del diseño del conjunto.

Este planteamiento responde a una tendencia creciente en el litoral, donde distintos operadores empiezan a apostar por desarrollos que no dependan exclusivamente de la temporada estival. La intención es evitar espacios que queden vacíos durante gran parte del año y avanzar hacia modelos residenciales con mayor continuidad de uso.

Una situación particular

Moncofa presenta, en este sentido, una situación particular. A diferencia de otros puntos de la costa mediterránea, el municipio aún conserva espacios sin ocupar y una relación equilibrada entre el paisaje y lo construido, lo que permite abordar nuevos proyectos desde una mayor capacidad de planificación.

Desde la promotora destacan la importancia de interpretar el planeamiento existente con criterios que combinen crecimiento y preservación. El objetivo, señalan, no es maximizar la edificabilidad, sino introducir nuevos desarrollos sin alterar el equilibrio del entorno.

Helen Ritz, fundadora y CEO de HELDELA. / HELDELA

La compañía también contempla la colaboración con socios locales para adaptar los proyectos a las características específicas del municipio y su entorno.

El caso de Moncofa se enmarca en un contexto más amplio de reflexión sobre el modelo de crecimiento en la costa mediterránea. Frente a etapas anteriores marcadas por la expansión intensiva, el debate actual incorpora conceptos como la sostenibilidad, la escala y la integración paisajística.

En este escenario, el desarrollo urbano se plantea cada vez más como un proceso de selección, en el que tan relevante es lo que se construye como lo que se decide preservar.