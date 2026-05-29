La tarifa plana de lavandería ya es tendencia en Barcelona.

Cada vez más barceloneses están incorporando a su rutina servicios que hace apenas unos años parecían reservados a casos puntuales. Igual que ocurrió con la comida a domicilio, el cuidado textil empieza también a externalizarse como una solución práctica adaptada al ritmo de vida urbano. En este contexto, modelos como Telelavo han comenzado a ganar presencia en Cataluña gracias a su propuesta de suscripción mensual.

La compañía cuenta actualmente con cinco puntos operativos en Cataluña, en L’Hospitalet de Llobregat, Vic, Sitges, Mataró y el barrio barcelonés de Poblenou, y prevé más de diez nuevas ubicaciones antes de que acabe el año. El crecimiento de la marca refleja una tendencia cada vez más visible: convertir tareas domésticas tradicionales en servicios externalizados integrados en el día a día.

Fachada de la lavandería de la calle Ramón Turró. / Telelavo

El próximo establecimiento, ubicado en l’Eixample, reforzará la implantación de la marca en el área metropolitana de Barcelona, uno de los mercados donde la firma concentrará parte de su crecimiento durante el 2026, en una red con más de 40 puntos de venta entre España y Andorra.

Uno de los aspectos más llamativos de esta expansión es precisamente la diversidad de perfiles y ubicaciones donde el modelo está funcionando. Desde barrios de alta densidad profesional como Poblenou hasta zonas más residenciales como Hospitalet o turísticas como Sitges, la demanda responde a una necesidad común: ganar tiempo y simplificar tareas cotidianas como lavar, planchar o gestionar prendas delicadas.

Poblenou, uno de los puntos con mayor crecimiento

Uno de los casos más representativos de esta expansión es el Telelavo de Poblenou, uno de los barrios más modernos y dinámicos de Barcelona. Inaugurado a finales del verano pasado por un grupo de jóvenes emprendedores, el establecimiento ha logrado en menos de un año ganarse la confianza del barrio y consolidar una cartera de clientes recurrentes.

Poblenou encaja perfectamente con la filosofía de Telelavo. aquí la gente valora muchísimo la comodidad, el servicio a domicilio y también el cuidado responsable de las prendas" Tino Herrera — Gerente del establecimiento de Telelavo en Poblenou

Ubicado en una zona donde conviven profesionales, familias y empresas vinculadas al ecosistema tecnológico y creativo de la ciudad, el modelo de Telelavo ha encontrado un público especialmente receptivo a servicios que ahorran tiempo y priorizan la sostenibilidad, tal y como nos cuenta Tino Herrera, gerente del establecimiento: "Poblenou encaja perfectamente con la filosofía de Telelavo. Aquí la gente valora muchísimo la comodidad, el servicio a domicilio y también el cuidado responsable de las prendas".

Planchado artesanal como base del valor añadido. / Telelavo

Según comenta el empresario, los resultados han evolucionado incluso más rápido de lo esperado: "Empezamos a finales de verano y la respuesta del barrio fue inmediata. En muy poco tiempo conseguimos fidelizar clientes y hoy ya estamos ingresando por encima de las previsiones más optimistas”.

Tino asegura que las perspectivas para los próximos meses son especialmente positivas gracias a la combinación entre clientela recurrente y el aumento de actividad turística en la ciudad. "Ahora llega una temporada muy fuerte para Barcelona y creemos que vamos a obtener grandes resultados. Ya tenemos una base de clientes habitual muy consolidada y eso nos permite afrontar esta etapa con muchísimo optimismo", añade el gerente.

Un modelo que no deja indiferente

El auge de Telelavo refleja una tendencia cada vez más consolidada en las grandes ciudades: externalizar servicios domésticos como una solución práctica, sostenible y adaptada al ritmo de vida actual. Y Telelavo se presenta como la respuesta moderna al cuidado de la ropa, algo así como un Uber de las lavanderías.

Interior del Telelavo de Poblenou. / Telelavo

La marca ha conseguido posicionarse gracias a un modelo flexible que funciona tanto en barrios urbanos con alta densidad profesional, como en ciudades más orientadas al turismo o al público familiar. Esta capacidad de adaptación se ha convertido en uno de los pilares de su expansión. "Toda la experiencia ha sido muy positiva y estamos convencidos de que todavía tenemos mucho recorrido por delante, sobre todo en tarifas planas", añade Tino Herrera.

La Tarifa plana es el nuevo modelo de suscripción de lavandería. / Telelavo

Con la próxima apertura en l’Eixample, Telelavo refuerza aún más su presencia en Barcelona y continúa afianzándose como la marca de referencia en el sector del cuidado de ropa a domicilio. Desde este medio apuntamos a que la expansión de Telelavo en Cataluña seguirá ganando ritmo en los próximos meses, gracias a la buena acogida del servicio en perfiles de cliente muy diversos. Y es que la propuesta de Telelavo conecta con una necesidad cada vez más extendida: ganar tiempo y olvidarse de tareas como lavar y planchar.