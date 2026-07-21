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Operación concursal

Sale a subasta la Unidad Productiva de Azteca Products & Services

La operación comprende elementos con un valor orientativo de 20,9 millones de euros

Instalaciones de Azteca.

Instalaciones de Azteca.

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Redacción

Redacción

Castellón

En el marco del Concurso Ordinario 874/2025, que se sigue ante la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Castellón de la Plana, se ha abierto la subasta electrónica de la Unidad Productiva de Azteca Products & Services, SLU, con el objetivo de favorecer la continuidad de la actividad empresarial.

La operación comprende dos fincas industriales (más de 112.000 m2 en conjunto), maquinaria, instalaciones técnicas, elementos de transporte y las marcas comercial, internacional y comunitaria Azteca. El tipo de subasta orientativo asciende a 20.967.183,32 euros.

La subasta se desarrollará del 4 de julio al 2 de agosto de 2026, a las 11.00 horas, a través de la plataforma www.liquidacionentidadesespecializadas.com. Los interesados deberán constituir un depósito de 150.000 euros para poder participar.

Gestión

La gestión íntegra del procedimiento de subasta electrónica ha sido encomendada a Fortuño Gil, SL, entidad especializada en la realización de activos concursales, que actuará como encargada de la organización, publicidad, recepción y gestión de las ofertas presentadas, a través de la plataforma www.liquidacionentidadesespecializadas.com, todo ello bajo la supervisión de la Administración Concursal, y protocolización de la pujas mediante Notario y con sujeción a las resoluciones que dicte el juzgado competente.

La participación en el procedimiento implica el conocimiento y aceptación íntegra de las condiciones particulares de la subasta, las reglas especiales de liquidación y la normativa concursal aplicable, recomendándose a los interesados el examen previo de toda la documentación facilitada y la realización de cuantas comprobaciones técnicas, jurídicas, económicas o comerciales estimen oportunas antes de formular una oferta vinculante.

Máxima transparencia

Con el objetivo de garantizar la máxima transparencia del procedimiento y facilitar a los potenciales adquirentes toda la información necesaria para la adecuada valoración de la operación, la Fortuño Gil pone a disposición de los interesados las principales resoluciones judiciales dictadas en el procedimiento concursal que afectan a la transmisión de la Unidad Productiva.

La documentación está disponible para su consulta y descarga en los enlaces habilitados en la web www.liquidacionentidadesespecializadas.com, permitiendo a cualquier interesado conocer el estado procesal del concurso, el régimen jurídico aplicable a la venta y las condiciones de la transmisión antes de formular una oferta.

La participación en el procedimiento implica que el licitador declara haber tenido acceso a la documentación puesta a su disposición, conocer el contenido de las resoluciones judiciales publicadas y aceptar las condiciones establecidas para la transmisión de la Unidad Productiva, sin perjuicio de las facultades de autorización y control que corresponden al Tribunal y a la Administración Concursal.

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