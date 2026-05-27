IA, agilidad y cloud: tres pilares para competir en la nueva economía

En apenas tres nuevas convocatorias, la Oficina Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana ha reforzado su papel como espacio de referencia para acompañar la transformación empresarial en la Comunitat. Los Summit 4, 5 y 6 han permitido abordar algunos de los grandes desafíos actuales de pymes y emprendedores: la aplicación práctica de la Inteligencia Artificial y el Big Data, el desarrollo de modelos de emprendimiento ágiles y sostenibles y el uso del cloud como herramienta estratégica para mejorar la productividad y la competitividad empresarial.

El interés despertado por estas jornadas responde a un enfoque muy definido: acercar la innovación tecnológica a la realidad diaria de las empresas. Lejos de plantear la digitalización como un concepto abstracto o reservado a grandes corporaciones, los encuentros han mostrado cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta concreta para optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones, reducir costes y generar nuevas oportunidades de negocio.

La combinación entre visión estratégica y aplicación práctica ha sido una de las claves del éxito de estos encuentros. Los Summit se han consolidado como un espacio útil para directivos, autónomos, startups y pequeñas empresas. Además, las jornadas han servido como punto de conexión entre innovación, empresa y conocimiento especializado.

Silvia Tomás, Roberto Milán, Juan José García Milla, María Blasco, David Carrillera y Sergio Esparcia. / Fernando Bustamante

En el Summit centrado en Inteligencia Artificial y Big Data, expertos como Roberto Milán, Juanjo García Milla, María Blasco, David Carrilero y Sergio Esparcia analizaron cómo el dato se ha convertido en uno de los principales activos estratégicos de las compañías. La IA ya está transformando la gestión empresarial de forma acelerada.

Durante la jornada se destacó la importancia de integrar correctamente la información procedente de distintas fuentes para convertirla en decisiones más rápidas, eficientes y rentables. También se analizó el impacto de estas tecnologías en ámbitos como la gestión del talento, la formación y la capacidad de adaptación de las organizaciones.

Las empresas deben evolucionar hacia estructuras más ágiles y “líquidas”. Los participantes coincidieron en la necesidad de reaccionar con rapidez gracias al análisis de datos en tiempo real y al uso de herramientas predictivas. Además, se puso sobre la mesa la importancia de reforzar la formación especializada en Inteligencia Artificial dentro de la Comunitat Valenciana y de crear ecosistemas capaces de conectar innovación, industria y talento.

Se destacó el papel de la colaboración entre startups, grandes empresas e instituciones públicas como motor para generar oportunidades, atraer talento y fortalecer el ecosistema innovador valenciano

El quinto Summit puso el foco en el emprendimiento, las metodologías ágiles y la generación de valor real desde las primeras fases. Ponentes como Andrés Soler, Jordi Oliver, Orfeo Balboa, Lucía Calabria, Raúl Martín y Miguel Ángel Díez coincidieron en destacar la importancia de validar rápido, trabajar en colaboración y aprovechar los ecosistemas de innovación para reducir riesgos y acelerar el crecimiento.

El emprendimiento actual exige adaptación continua y aprendizaje constante. A lo largo de la jornada se defendió una visión basada en la observación del mercado y la flexibilidad, alejándose de modelos rígidos o excesivamente teóricos. También se destacó el papel de la colaboración entre startups, grandes empresas e instituciones públicas como motor para generar oportunidades, atraer talento y fortalecer el ecosistema innovador valenciano.

Los ponentes insistieron en que emprender no consiste únicamente en tener una buena idea. También requiere construir equipos sólidos, detectar necesidades reales y adaptarse a un contexto en permanente transformación. Además, varios expertos incidieron en la importancia de profesionalizar el emprendimiento, evitar la romantización del fracaso y apostar por la formación y la preparación como herramientas para aumentar las probabilidades de éxito.

Bea Carrascosa, José Francisco Cubells, Sergio Pérez Valencia y Lars Lathan. / Fernando Bustamante

Por su parte, el Summit dedicado a los servicios cloud mostró cómo la nube se ha convertido en una infraestructura esencial para la modernización de las empresas y en la base tecnológica sobre la que se apoyan muchas de las herramientas actuales de productividad e Inteligencia Artificial.

El trabajo colaborativo

Expertos como José Francisco Cubells, Sergio Pérez Valencia y Lars Lathan subrayaron ventajas como la escalabilidad, la resiliencia, la optimización de recursos y la continuidad del negocio. El cloud permite reducir grandes inversiones iniciales gracias a modelos de pago por uso más flexibles.

También se destacó la capacidad de la nube para facilitar el trabajo colaborativo, acelerar el acceso a nuevas soluciones tecnológicas y mejorar la competitividad de las pymes. Los expertos incidieron además en la importancia de planificar correctamente los procesos de migración y contar con asesoramiento especializado para garantizar transiciones seguras y eficientes.

La seguridad y la resiliencia se han convertido en factores clave para las empresas digitalizadas. Del mismo modo, se abordó el papel de los sistemas de recuperación ante fallos en un entorno cada vez más dependiente de los datos. La conclusión compartida fue clara: el cloud ya no es únicamente una solución tecnológica o un espacio de almacenamiento, sino una plataforma estratégica indispensable para impulsar el crecimiento y la productividad empresarial.