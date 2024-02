No es habitual que un paciente dé las gracias por los tratamientos recibidos en un centro hospitalario, pero Ana Guidolotti se sentía tan en deuda con los sanitarios que le atendieron en el Hospital Provincial que no dudó a la hora de publicar una carta con este objetivo. “No tengo palabras para decir lo bien que se han portado conmigo desde el primer día y es lo mínimo que podía hacer”, reconoce en Mediterráneo.

Ana nació en Italia, concretamente en Verona, pero tras fallecer su marido en el año 2011 decidió cambiar de vida y hacer las maletas, llegando a Rosell. El porqué de su elección es cuanto menos curioso, como ella mismo se encarga de explicar: “El empresario Giuseppe Farina, que llegó a presidir el AC Milan, es muy amigo nuestro, como de la familia. Al fallecer mi esposo, sabiendo que tiene propiedades repartidas por muchos países, le dije que quería cambiar de aires y me ofreció el 'mas' de Rosell que es de su propiedad en el que vivo desde entonces”.

Ya afincada en este municipio del Baix Maestrat de menos de mil habitantes, Ana admite que ha vuelto a encontrar su sitio: “Es un pueblo tranquilo y me encanta la gente y el paisaje de aquí. Vivo a diez metros de la montaña y como no tengo la necesidad de vivir en una gran ciudad he podido volver a expresarme y a ser lo que soy realmente”. Su feliz adaptación a Rosell, eso sí, se vio cuanto menos condicionada por un terrible mazazo: “A finales del 2013 me detectaron un cáncer y en el 2014 empezó mi aventura. Ha sido durísimo”.

Una luchadora nata

Sobre su batalla contra la enfermedad, Ana afirma lo siguiente: “Nunca pensé en morirme. Recuerdo los viajes en la ambulancia que me llevaba a radioterapia cada día y me acuerdo de reírme con los que iba. Después de pasar casi tres meses sin comer y vomitando todo el día por la quimioterapia solo me quedaba esa fuerza interior”.

Pese a todos los sinsabores y a los golpes que conlleva una enfermedad como el cáncer, Ana supo desde el primer momento que saldría adelante: “Sabía que no iba a poder conmigo y que no me iba a morir. Además los médicos, enfermeros y demás personal del Provincial se han portado tan bien; me han dado tanto cariño, que no podía salir mal”. Afirma la italiana afincada en Rosell que “el personal del hospital es así con todo el mundo y da gusto verles trabajar. Son personas maravillosas que intentan dar alegría”.

Ana no oculta que “para saber lo que supone el cáncer tienes que sufrirlo; porque es algo terrible”, y el objetivo de la carta publicada no es otro que este: “Quería dar ánimos a las personas que ahora están pasando por lo que yo pasé en la lucha contra el bicho. El tratamiento es muy agresivo, pero si no fuera así no podríamos sobrevivir”.

La superviviente del cáncer recuerda que cuando recibió el alta, el pasado 31 de enero después de una década de lucha contra la enfermedad le llamó la atención “que la capilla estaba abierta; así que pude pasar a rezar y dar gracias. Era la primera vez que la veía abierta y lo percibí como una señal”.

A continuación, la carta escrita por Ana Guidolotti y dirigida al personal del Hospital Provincial: