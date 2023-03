Pregó de la Magdalena 2023: Sorlí canta a la maestra que le enseñó los versos de Artola

El Forn del Pla fue la primera parada en la que el pregonero de las fiestas de la Magdalena del 2023, Vicente Sorlí, cantó los versos del destacado poeta castellonense Bernat Artola. El momento fue doblemente emotivo, por un lado por el carácter simbólico de la puesta en marcha de la semana grande, pero por otro porque se convirtió en todo un homenaje a quien introdujo en su día a Sorlí en el Pregó.

El lugar escogido coincidió con la ubicación de la casa de Concha, la docente que enseñó el texto a Sorlí: «Fue mi profesora de 4º y 5º de Primaria, doña Concha, la que me enseñó el Pregó cuando tenía 10 años», explicó el protagonista del acto a este diario, quien señaló que «justo ella es una de las personas causantes de que hoy esté recitando el Pregó, porque fue quien me hizo conocer el texto». Aunque no todos conocían este matiz, un gran aplauso culminó este momento al que Sorlí trató de llegar con toda la tranquilidad que era posible y confiando en que fuera «un acto muy entrañable y con mucha gente en la calle, también durante el resto de las fiestas».

Las paradas

Tras ello, las otras cinco paradas para recitar el Pregó tuvieron lugar en la Capilla de la Sangre, en el monumento a Manuel Segarra Ribes, el creador del desfile del Pregó, en la plaza Cardona Vives; en la plaza de la Paz, frente a la tribuna de autoridades en la Puerta del Sol y, para finalizar, en las inmediaciones de la estatua del Rey en Jaume.

Y así, quedó proclamada oficialmente la llegada de los nueve días de fiesta en toda la ciudad para deleite de los vecinos.