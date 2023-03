Las collas han disfrutado este jueves por la noche de su tradicional cena magdalenera de hermandad en un abarrotado Palau de la Festa. Lo han hecho en un día inédito hasta ahora dentro del programa de la semana de fiestas, ya que la Federació de Colles se ha visto obligada este año a trasladar el clásico ágape al jueves, cuando siempre había sido los lunes.

El motivo es que la entidad no ha podido disponer del recinto hasta este jueves, ya que las tardes del lunes al miércoles el interior del edificio ha acogido las actuaciones del Som-Circ, lo que imposibilitó que el sopar de colles fuera en su día habitual.

El cambio de jornada ha sido una simple anécdota de una celebración en lo que lo más importante ha sido, un año más, la elevada participación e implicación de las collas en su acto por antonomasia del programa de fiestas. No en vano, han sido 1.400 personas las que no han dudado en compartir mesa y mantel en el Palau de la Festa, según confirma a Mediterráneo el presidente de la Federació de Colles, Pepe Beltrán.

Más allá de la variación de jornada respecto a hace un año, las cálidas temperaturas de esta semana han sido un aliciente más para que los integrantes de las collas asistieran en masa a este ágape, ya con una normalidad absoluta y en el que las mascarillas (las cortes de honor y gente que subió el año pasado al escenario aún las llevaba) ya han desaparecido por completo.

Además de las reinas, Selene Tarín y Alejandra Sáez, y sus cortes, no han faltado a la cena los presidentes de las 19 gaiatas y sus madrinas, tanto mayores como infantiles, ya que desde el año pasado, cuando fue la gran novedad, también asisten a la cena los y las representantes infantiles de las comisiones.

Reconocimiento a la Colla Cagarròs

El momento más emotivo de la velada ha sido cuando la Federació de Colles ha concedido la insignia de oro, el máximo reconocimiento que otorga esta entidad cada año, a la Colla Cagarròs. Beltrán explica que esta histórica agrupación ha estado presente «desde el inicio» de la Federació de Colles, por lo que han querido reconocer su trayectoria y su papel en el món fester de la ciudad en el año en el que «se cumple el 25º aniversario de su popular concurso de coques de Sant Joan».

Además, el presidente de la Federació recuerda que la actual reina, Selene Tarín, ha sido «desde bien pequeñita» miembro de la Colla Cagarròs.