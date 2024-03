Angelis Betancourt (Venezuela): "Esta es mi primera Magdalena"

Estas son para Angelis Betancourt sus primeras fiestas de la Magdalena en Castellón. Podría pasar como turista, con su patinete y su cámara de fotos colgando al cuello, por el centro de la capital de la Plana, frente a la Concatedral de Santa María. Pero no. «Soy de Venezuela y llegué hace ocho meses que es el tiempo que estoy residiendo aquí en Castelló. Por lo que este año será la primera vez que vea y que participe directamente de esta celebraciones tan tradicionales», apuntó.

Esta simpática venezolana explica que lleva el objetivo a cuestas por su gran afición a la fotografía. Por ello, estos festejos suponen toda una oportunidad para recoger bonitas imágenes. «Me han dicho que son unas fiestas muy imponentes, por lo que estoy esperando a ver qué tal son las fiestas de la Magdalena. Voy viendo los actos principales cada día, por primera vez. Me llama mucho la atención y tengo curiosidad de ver qué tal», cuenta.

Admiración por el vestuario medieval

De entre toda la programación que conoce por fotografías que le han mostrado amigos suyos en la ciudad, sí que tiene claro que entre sus actos favoritos están los vinculados a la época medieval. «Me llaman la atención es donde está el ‘virrey y la virreina’ (dice a su modo de entender sobre quienes encarnan a Na Violant y al rey Jaume I) con su vestuario medieval. Me encantan y admiro mucho este estilo de vestimentas», expresa.

"La paella sí que la he probado"

¿Y qué le parece la gastronomía típica de la Magdalena? «Pues no conozco ni he probado nada todavía. Lo que sí he comido ya es una paella, pues es obligatorio. De coca de tomate o de ximos y esto no he escuchado mucho. Solo alguna que otra cosa», cuenta.

En su entorno sí ha visto con la intensidad que se viven: «Conozco a una señora cuyo marido coleccionaba los listones (cintas) que les daban (para las cañas de la Romeria). Y tiene todo, desde 1994, todos, año por año, creo que hasta el 2012, hasta sus últimos días».