Las collas de Castelló protagonizan un lisérgico desfile de animación

Imaginación al poder. Alrededor de 2.500 personas han tomado parte en el Desfile de Animación organizado por la Federació de Collas. Una cita en la que han participado 85 carros, 15 collas sin vehículo y la carroza de la Federació de Colles. Un acto incluido en el programa de fiestas de este miércoles.

Al ritmo de la batukada y con fuego ha arrancado el pasacalles con los Dimonis de la Plana. A continuación han participado los carros engalanados, que, con sus disfraces de lo más imaginativo y al ritmo de la música, han animado al público. Tampoco han faltado las charangas para poner la banda sonora a este pasacalles, que ha recorrido por la tarde las calles Sanahuja, plaza María Agustina, calle Mayor, La Paz, Gasset, Puerta del Sol y Ruiz Zorrilla.

Todo un despliegue de inventiva los disfraces, que han configurado un lisérgico desfile. Todos ellos han puesto su granito de arena para lograr sorprender al público --o incluso despertar algunas sonrisas--. Las inspiraciones han sido de lo más variopinto: animales, series de televisión, videojuegos, películas de animación, cómics... En la variedad está el gusto. Outfits resultones con un toque personal. Tutús de tul, diademas, lazos, pelucas, pompones, gorros, mallas, calcetines... los más variados aderezos se emplearon para sorprender a propios y extraños. A lo largo del recorrido se han lanzado chucherías, caramelos, confeti, pompas de jabón...

Así, han podido verse desde hordas de personajes inspirados en Mario Bros hasta Minney codeándose con el Conejo de Pascua o Dónde está Wally? replicado. Tampoco han faltado los personajes de Alicia en el País de las Maravillas; Jurássic Park, Madagascar; los Picapiedra, Barbie, Los ciento un dálmatas y varias Cruellas de Vil. Otros hilos inspiradores han sido los Minions; Barrio Sésamo, Heidi, Toy Story o Coco. También había Piratas, Pitufos, brujas.... Tampoco han faltado las fregonas, los mimos o los piratas.

También se pudieron ver participantes en patines, carritos de bebé tuneados como troncomóviles, coches de carreras de cartón o incluso abejas y mosquitos.

Algunas collas participantes

Entre las collas participantes han estado La Font Trencà, La Taronja Pelà, Los Petardos, Saboritja, Xocorroc, Como tú quieras, Bon Rollet, La Petaca, Les Xoxetes, Trompellots, L'Olla, Me quede Mort; Pio Pio, Xino Xano, Fartonets, La Figa ta tía, El Moxilet, A la Marcha, El reclam, Els Embolicats, La Parranda, La Granota, Rotllo i Canya i Lo que Faça Falta, En Boca de Tots, Glande Riotxa, Somos los que somos y punto, Mel de Romer, La Carabassa, La Llonganissa Minimalista, Carril i Via Ampla, Trenca Techos, Aixó Aixina, El Cremaet, Corbella, La Choza, Tío Masclt, L'Espígol, Reyes, L'Emparrat, Sambori, La Panderoleta, Els Impuntuals, Mierda al Ojo, Arrós Caldós, La Butxaca Buida, Lo k Faxe Falta, Els Saragüells, A casa no, El Barraquero i uns Quants Més, Los Trolls y Jara y Pedal, entre otras.