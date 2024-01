Llega el día de las paellas a Benicàssim, y Sant Antoni se aparta discretamente para que miles de personas se reúnan con la excusa de disfrutar de una paella, teniendo que buscar alguna justificación para ausentarse del trabajo y así poder participar en este evento, "hacer pellas para comer paellas". Después, si el tiempo no lo impide, tardeo, conciertos, Djs, actuaciones, risas y cubatas... eso es el día de las paellas en Benicàssim. La celebración es tan emblemática que incluso le han dedicado hasta una rotonda.

Sant Antoni

La provincia que continúa con las celebraciones en honor al santo: Castelló, La Vall d'Uixó, Benassal, Morella, Sorita, Vilafranca, Villores y Albocàsser. Además, en Forcall llega la Santantonà. La gente puede llevar a sus mascotas y animales de granja para recibir la bendición del santo como parte de la festividad y como excusa para arrimarse al fuego y no pasar frío.

Carxofa

Mientras tanto, en Benicarló, la Festa de la Carxofa pone de manifiesto la exquisitez de la alcachofa, un tesoro local. Turistas y lugareños se unen para celebrar esta versátil verdura con eventos, degustaciones y actividades, destacando la diversidad de platos que pueden surgir de tan humilde ingrediente.

Otras actividades

Para los más "culturillas", un par de actos interesantes para disfrutar este fin de semana son, la exposición performática Joguets furtats, que parte de la obra de Yolanda Doménech en Almassora desde este viernes, 19 de enero, hasta el 18 de febrero, en el Espai Mercat, a las 19 horas. Y “Gordas”, una comedia irreverente con un mensaje profundo y necesario sobre la fama, la religión, el amor, la amistad y, por supuesto, el físico, el domingo 21, a las 19.00 horas en el Auditorio de La Vall d'Uixó.

Para los seguidores de los bous al carrer:

VIERNES 19 Cervera, Orpesa, Geldo, Navajas, Torreblanca y Cortes de Arenoso. SÁBADO 20 Benicàssim, Cervera, Orpesa, Geldo, Navajas, Cortes de Arenoso y Torreblanca. DOMINGO 21 Benicàssim, Orpesa, Geldo y Navajas.



Si lo tuyo es el balompié, estos son los horarios del fin de semana en el fútbol de la provincia de Castellón:

Una escapada a Forcall

Si aprovechas para ir a Forcall por la Santantonà, y el clima no lo impide, podrás descubrir la autenticidad de este encantador pueblo de Els Ports. Explora su historia en el Castillo y la Iglesia Parroquial, sumérgete en la Plaza de la Iglesia y la Casa Consistorial, y conoce la cultura local en el Museo Etnológico Casa Roques. Pasea por el Portal del Soldevila y disfruta de la Ruta de los Cátaros para apreciar la naturaleza circundante. No te pierdas la olla de Forcall, un deleite gastronómico que completa esta experiencia única. Forcall presume del horno más antiguo de Europa, datado en 1246. Este histórico horno no vende pan habitualmente, sino que se reserva para la elaboración de las tradicionales 'coquetes i rotlletes' de las fiestas de Sant Antoni. Y puedes alojarte en un auténtico palacio del siglo XVI. El hotel Palau dels Osset te hará vivir una escapada de ensueño en un entorno único. ¡Descubre la riqueza cultural de Forcall y déjate cautivar por su encanto!

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!