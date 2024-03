L’Alcora en moviment

Tant per la quantitat d’actes que es duen a terme, com pels nombrosos projectes en marxa, podem ben dir que l’Alcora és un poble viu i en moviment. Centrant-me en els projectes, 2024 va començar potent amb l’arrancada d’un dels projectes més ambiciosos plantejats per aquest equip de govern per als pròxims anys: la Casa de la Cultura. Al gener es va iniciar la primera fase, la rehabilitació de l’antiga seu de La Muy Noble per a crear la nova biblioteca municipal.

En la passada legislatura vam aconseguir una subvenció de més de 600.000 euros de fons europeus, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

A més de la biblioteca, el projecte servirà per a solucionar el problema d’espai que té ara l’Escola de Música, ja que passarà a situar-se a la Casa de la Cultura, que a més comptarà amb un local d’assaig i de concerts per a l’Agrupació Musical l’Alcalatén.

També albergarà un auditori amb capacitat per a 500 persones, que permetrà ampliar i enriquir l’oferta cultural que s’oferix a la població, l’Escola Oficial d’Idiomes, els tallers de l’Escola per a Persones Adultes, cafeteria, oficines municipals i un espai d’interpretació.

Un altre projecte importantíssim que ja està adjudicat i en procés és l’ampliació de l’IES Ximén d’Urrea. Després de molts anys d’espera, per fi es farà realitat una demanda històrica de la nostra localitat i de la nostra comarca, una actuació amb la qual es millorarà notablement les instal·lacions de l’institut.

Contempla la construcció d’un nou edifici i la reforma de l’existent. Entre altres instal·lacions, comptarà amb sis noves aules, un taller de tecnologia, una aula de música, un nou gimnàs i cafeteria i un porxo de comunicació entre els diferents edificis del centre.

El CEIP Grangel Mascarós

I seguint amb les iniciatives de millora de les infraestructures educatives, aquesta setmana ha eixit a licitació un altre projecte molt esperat, la reforma i ampliació del CEIP Grangel Mascarós.

Es construirà un gimnàs, es millorarà la funcionalitat de la cuina i el menjador, es farà una distribució més eficient i accessible i se solucionaran diferents deficiències.

Tots dos projectes estan inclosos dins del pla Edificant de la Generalitat valenciana, una de les grans iniciatives del Govern del Botànic que posa de manifest les prioritats dels governs de progrés.

La recuperació i posada en valor de la Reial Fàbrica, actuacions per a millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic i de les instal·lacions de depuració, la millora de la seguretat viària de la carretera CV-16, l’adequació del magatzem municipal per a ús i gaudi de la banda de música, actuacions per a fomentar el benestar animal, la construcció de banys públics en Araia, l’ampliació del cementeri… són uns altres dels projectes imminents, ja adjudicats o a licitació.

Una dada important és que per a poder dur a terme aquestes actuacions hem aconseguit prop de 7 milions d’euros en subvencions d’altres administracions.

La veritat és que estem fent un gran esforç per a atraure inversions i impulsar projectes transformadors, innovadors, inclusius, eficients i sostenibles. Projectes que segueixen l’estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat de la UE i la línia dels objectius de l’Agenda 2030 de l’ONU.

Per primera vegada, l’Alcora compta amb una Estratègia europea i un full de ruta per a millorar i transformar el nostre poble els pròxims anys. Així, amb uns propòsits molt clars i definits, estem treballant per a enfortir el present i futur del nostre poble.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló