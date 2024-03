Ciudad con industra, ciudad con futuro

En menos de 10 días –en el pleno municipal del 27 de marzo– aprobaremos las bases de programación para iniciar el procedimiento de contratación del agente urbanizador de Belcaire C. Esto significa dar un paso clave en la ampliación del polígono en 656.000 m². Una vez aprobado en pleno, se abrirá un plazo de tres meses para presentar alternativas técnicas. Tras él, habrá 45 días de exposición pública y tres meses en los que una comisión técnica valorará las propuestas e informará las alegaciones. Sé que estos procesos son largos pero estamos en el camino y ya podemos dar algo más de certezas sobre un calendario importante para que las empresas puedan planificar sus inversiones futuras.

Porque si la importancia de este proyecto radica en algo es en la oportunidad única que supone para atraer nuevas inversiones, con nuevas empresas y el crecimiento de las que ya se ubican en la Vall d’Uixó. No estoy dispuesta a que la ciudad vuelva a perder otro tren, porque lo que nos viene con la llegada de PowerCo y Volkswagen a Sagunto es histórico. Por eso, desde ya estamos trabajando en sentar los pilares de lo que será nuestro territorio. Y digo territorio porque ya no hablamos ni de comarcas ni de fronteras físicas. Quiero que la Vall lidere esta oportunidad única, con la creación de un suelo industrial que ahora mismo no tenemos disponible, porque la ampliación se paralizó en 2009.

Todo lo que está pasando a nuestro alrededor con la instalación de la gigafactoría de baterías eléctricas será un punto de inflexión para la ciudad. Todavía no somos conscientes de lo que va a suponer, pero sí que estoy convencida de que será un punto de inflexión para la Vall d’Uixó. Vamos a aumentar nuestra población, porque los que somos no somos suficientes para toda la mano de obra que se va a necesitar. Y vamos a reducir la tasa de desempleo, con el reto de dejarlo por debajo del 10%, algo que no pasa desde el año 2007.

En esta tarea vamos de la mano del sector privado y de las administraciones superiores, porque compartimos el gran objetivo de hacer una ciudad mejor.

La semana pasada celebramos un encuentro empresarial sobre la fuerza de los polígonos, centrado sobre todo en la vital ampliación del polígono Belcaire. Y en ella estuvo presente la consellera de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, a quien me dirigí para pedirle colaboración en este proceso, sobre todo en cuanto a la agilización de los trámites. Una petición que fue reiterada por los empresarios asistentes. El compromiso es de trabajar juntos, porque más allá de partidos políticos y de las diferencias que podamos tener, el desarrollo industrial es una ciudad de la Vall y mi faena es trabajar con todos para conseguirlo. Cuando hablamos de hacer avanzar a nuestra ciudad, no hay colores políticos.

En la jornada también participó la secretaria de estadio de Industria del Gobierno de España, Rebeca Torró. Como consellera en el anterior gobierno valenciano del Botànic fue quien firmó con el Ayuntamiento el convenio de 1,5 millones de euros para construir el puente de conexión entre los polígonos Belcaire y Mezquita. Su consecución era un requisito obligatorio para desbloquear la ampliación de suelo industrial. Gracias a esa inversión hoy estamos construyendo el futuro de la ciudad para los próximos 30 o 40 años. Ahora, el gobierno central también dio su palabra a impulsar una nueva ley de industria que flexibilice los plazos y los trámites, porque la burocracia no puede ser un freno para el crecimiento.

En la Vall d’Uixó y en nuestra zona de influencia estamos ante una oportunidad histórica, que si sabemos aprovechar nos hará liderar el proceso de reindustrialización de nuestro territorio. También de la mano de los 14 millones de inversión de los fondos europeos Next Generation EU, se nos abre un futuro esperanzador. Una ciudad con una industria fuerte es una ciudad que tiene futuro y que ofrece posibilidades de formar una familia y crear proyectos de vida. Eso es lo que persigo con la ampliación de Belcaire C. Llevamos muchos años trabajando para conseguirlo y cada vez estamos más cerca.

Alcaldesa de la Vall d’Uixó