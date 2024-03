Ahir vam tancar el Congrés del PSPV-PSOE que s’ha celebrat durant tot el cap de setmana a Benicàssim. Un esdeveniment molt important per al futur no només del socialisme; també per al de tota la societat valenciana. Perquè la gent ens necessita. Necessita la política útil que canvia i millora la vida de les persones i no la política sectària que practiquen les dretes per a retallar drets, serveis públics i llibertats.

Diana Morant ja és la secretària general del PSPV-PSOE, la primera dona a aconseguir-ho. I en 2027 serà la primera presidenta de la Generalitat Valenciana. I ho fa des de la senzillesa, des de la humilitat, des de la il·lusió i des de l’esperança. La mateixa que comparteix amb un equip cohesionat que ens deixarem la pell per a fer fora del govern valencià a PP i Vox.

Per a mi és un orgull i una gran responsabilitat ser la presidenta del Consell d’Alcaldes, adjunta a la secretaria general. I tornaré la confiança amb treball. Les coses no seran fàcils. Mai ho han sigut. Però tinc la convicció que ho anem a aconseguir, perquè som l’alternativa real. Eixim d’este congrés forts i units, plens de talent i d’energia per a omplir d’esperança el buit que senten els valencians i valencianes davant el govern més reaccionari que ha tingut mai la Generalitat Valenciana.

El Consell d’Alcaldes serà un òrgan que done veu a les alcaldies socialistes per a contraposar models. Si PP i Vox són negacionistes del canvi climàtic i de l’Agenda 2030, nosaltres apostem per les polítiques de sostenibilitat. Si PP i Vox defensen el franquisme, nosaltres defensarem més que mai la democràcia. Si PP i Vox ataquen la nostra llengua i la volen traure de les escoles, nosaltres defensarem la llei d’ensenyament i ús del valencià i posarem en valor referents com el poeta Vicent Andrés Estellés, a qui volen oblidar negant la celebració del centenari del seu naixement.

Este cap de setmana em recordaven com a la Vall d’Uixó ja vaig retre homenatge a Estellés en la precampanya de les passades eleccions municipals. Vaig fer meua la frase d’ací em pariren i ací estic, en un missatge clar a les veus interessades que deien que me n’aniria. Un any després, ací estic. I ací estem ha sigut el lema del congrés socialista. Des dels màxims òrgans de representació del partit, seguiré defensant els interessos de la meua ciutat. Que la Vall estiga representada en els espais de decisió és positiu i en la passada legislatura ho vam poder comprovar, ja que van vindre inversions transformadores que d’una altra manera difícilment haurien arribat.

I això em recorda que Ximo Puig ha sigut una peça clau en eixes inversions. Este cap de setmana ens hem pogut acomiadar també d’ell com a secretari general, reconeixent-li la seua generositat i bon fer. I donant-li les gràcies per la seua honestedat al front de la Generalitat Valenciana i pel seu llegat, que ha deixat una Comunitat Valenciana més moderna, més preparada i amb un futur lligat a la reindustrialització. Perquè el PSPV-PSOE és de crear oportunitats per a les persones i fer avançar la societat. Tot el contrari al que fa l’actual govern valencià, el de la regressió.

Tenim un projecte

Per això necessitem al Partit Socialista al capdavant de les institucions. Perquè som el dic de contenció enfront de les retallades. Ara hem renovat el lideratge, l’equip i el projecte polític i mirem endavant saben que som els únics que tenim un projecte. Anem a practicar una oposició forta i anem a estar preparats per a guanyar les pròximes eleccions autonòmiques, perquè Diana Morant siga la primera presidenta de la Generalitat Valenciana però sobretot perquè els valencians i les valencianes ens necessiten i necessiten de les nostres polítiques de progrés.

En el Govern d’Espanya que presideix Pedro Sánchez tenim un aliat. L’onada reaccionària no podrà amb tots nosaltres.

L’extrema dreta i la dreta extrema no tenen projecte i per això generen tant de soroll i sempre estan amb els insults i les desqualificacions a la boca. Porten sis anys venent l’apocalipsi d’Espanya. I els resultats electorals i les dades econòmiques i d’ocupació són les que són: l’afiliació a la seguretat social és històrica, n’hi ha més persones treballant que abans de la pandèmia i l’ocupació femenina suma xifres de rècord. Al PP i a Vox no els interessa que es sàpiga. Entre la nostra tasca està fer-ho saber. Amb arguments, guanyarem en 2027.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó