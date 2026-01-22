Onda: Una invitación a descubrir la historia

Hay ciudades que se explican en la superficie y otras que guardan su verdadero relato bajo tierra. Onda pertenece a este segundo grupo. Un municipio que ha aprendido a no mirar a su pasado como un recuerdo inmóvil, sino como una oportunidad para emocionar, sorprender y seguir creciendo como destino turístico. Esa es la esencia del Palacio de las Sombras, el proyecto que Onda presentará en Fitur como una de sus grandes apuestas culturales.

Situada estratégicamente como puerta de entrada al Paraje Natural de la Sierra de Espadán, Onda es un tesoro por descubrir. Montañas como el Montí, las Peñas Aragonesas o el pantano del Sichar conviven con un casco histórico que respira siglos de historia. Un legado reconocido por National Geographic y que tiene en el Castillo de las 300 Torres su imagen más icónica: una fortaleza del siglo X que domina el paisaje y ha sido testigo del paso de culturas y civilizaciones.

Pero más allá de lo visible, Onda guarda una joya aún desconocida para muchos visitantes. Bajo la plaza de la Sinagoga, en el subsuelo que hoy ocupa la Escuela de Personas Adultas, se conservan los restos de un antiguo palacio andalusí medieval. Un enclave arqueológico de gran valor histórico que hasta ahora había permanecido oculto al gran público y que se convertirá en el corazón del futuro Palacio de las Sombras.

Recreación orientativa del Palacio de las Sombras, enclave arqueológico de valor histórico que permanecía oculto al gran público. / Mediterráneo

El proyecto plantea recuperar estos vestigios mediante un recorrido arqueológico y multisensorial en el que luces, sombras y sonidos acompañarán al visitante para sumergirlo en la vida cotidiana de este enclave medieval. No se trata de contemplar restos arqueológicos, se trata de vivir una experiencia inmersiva que conecte pasado y presente a través de un relato sensorial, evocador y didáctico.

El nuevo espacio contará con un acceso independiente, facilitando la entrada de visitantes y permitiendo enlazar este punto con otros enclaves del centro histórico. Las pasarelas interiores permitirán recorrer el yacimiento sin dañar los restos, garantizando su conservación y puesta en valor. Una intervención respetuosa con el patrimonio, concebida para ampliar el tiempo de estancia, diversificar el perfil turístico y reforzar la actividad cultural del casco antiguo.

El Castillo de las 300 Torres, que data del siglo X, domina el paisaje del muncipio como testigo de un pasado histórico marcado por la variedad cultural y arquitectónica. / Mediterráneo

Oferta patrimonial

El Palacio de las Sombras se suma así a una oferta patrimonial más que consolidada, que incluye espacios de gran atractivo como la Font de Dins, la Torre de la Presó o el Museo del Azulejo Manolo Safont, reforzando la imagen de Onda como destino cultural de calidad, donde la historia, el paisaje y la tradición dialogan de forma natural.

Con este proyecto, Onda recupera un fragmento de su historia más escondida. Da un paso más hacia un modelo turístico sostenible, experiencial y diferenciador. Porque a veces, lo más sorprendente no está a la vista, sino justo debajo de nuestros pies.