Cabanes: historia, naturaleza y rutas para descubrir el municipio

Cabanes, en la provincia de Castellón, ofrece durante todo el año una variada programación turística que combina patrimonio histórico, rutas culturales y actividades en plena naturaleza. Este completo programa permite descubrir la riqueza de su territorio a través de visitas guiadas, senderismo interpretativo y experiencias pensadas para todos los públicos.

Desde el patrimonio medieval del casco histórico hasta los paisajes naturales del interior o la historia defensiva del litoral, Cabanes propone diferentes formas de conocer su historia y su entorno- Un entorno privilegiado en toda la Comunitat Valenciana ya que es el único municipio que cuenta con dos parques naturales: el Desert de les Palmes y el Prat de Cabanes-Torreblanca. Mar y montaña. Y, en ambas vertientes, hay un sinfín de actividades que se pueden llevar a cabo, tanto a través de visitas guiadas del Ayuntamiento a través de Cabanes Turisme como por libre ya que cuentan con una red de rutas verdes/azules/rojas y negras como las pistas de esquí para descubrir todo el territorio andando.

De hecho, uno de los enclaves más emblemáticos del municipio es la Torre de la Sal, una histórica torre vigía situada en la costa que durante siglos protegió el territorio de ataques piratas. Las visitas guiadas permiten conocer la estructura de esta construcción defensiva tanto por dentro como por fuera, además de descubrir su importancia estratégica entre los siglos XV y XVII. Durante el recorrido también se explica la relación de este enclave con el antiguo puerto romano de la zona y con la histórica industria de la sal, que dio nombre al lugar y fue clave en la economía local durante la época íbera y romana.

Playa Torre La Sal. / Mediterráneo

Las visitas se realizan durante los meses de verano (del 15 de junio al 15 de septiembre, todos los viernes a las 19.30 horas) y ofrecen una oportunidad única para conocer uno de los elementos patrimoniales más singulares del litoral de Cabanes.

El casco urbano: el gran desconocido

El pasado histórico del municipio también se descubre a través de la ruta cultural Cabanes Medieval, una visita guiada que se realiza todos los domingos (12.30 horas) y que recorre el centro histórico de la localidad. El itinerario permite conocer algunos de los monumentos más representativos de Cabanes, como la iglesia parroquial, el antiguo palacio episcopal, el horno gótico y parte del trazado urbano de origen musulmán que aún se conserva ya que fue una antigua alquería que dependía del Castillo Miravet.

La ruta está señalizada con paneles informativos y también puede realizarse mediante una audioguía accesible a través de códigos QR instalados en los distintos puntos de interés del recorrido. El punto de encuentro es la plaza dels Hostals y el precio es de 3 euros para adultos, 1,5 para menores de 7 a 12 años, y gratis para menores de 7 años.

Puerta de Sitjar de Cabanes. / Mediterráneo

Al margen de estas dos propuestas, el Ayuntamiento propone un completo programa que este mes de marzo se centra en el Toll de Cabrera.

Una de las propuestas es la ruta Toll de Cabrera: silla y bicicleta gigante, un recorrido circular de unos 5,5 kilómetros y dificultad baja, pensado para disfrutar sin prisas del entorno natural. Durante el itinerario los participantes visitan el museo al aire libre de La Plana de l’Arc, donde se encuentran la curiosa silla y la bicicleta gigante que se han convertido en un atractivo fotográfico para visitantes.

Bicicleta gigante. / Mediterráneo

El recorrido también ofrece panorámicas hacia el imponente Penyagolosa, uno de los paisajes más característicos del interior de Castellón.

La otra actividad destacada es la ruta ornitológica El Toll de Cabrera en primavera, una experiencia pensada para los amantes de la naturaleza y la observación de fauna, que se celebrará el sábado 28 con un precio de 3 euros.

Acompañados por un ornitólogo experto, los participantes recorren distintos ecosistemas —desde zonas de cultivo hasta áreas forestales— para identificar las especies de aves que habitan en el territorio durante la primavera. Equipados con prismáticos, el paseo permite descubrir la diversidad de cantos y plumajes de las aves que forman parte del paisaje natural del municipio.

Ruta ornitológica. / Mediterráneo

Calendario completo

En abril habrá dos nuevas citas senderistas: el sábado 4 Bailando con flamencos en el Prat de Cabanes, en la que se recorrerán lagunas y albuferas llenas de vida; y el sábado 25, La Vía Augusta y el Arco Romano, en la que se podrá conocer la huella que los romanos dejaron en este territorio.

Y, en los siguientes meses, se visitarán también la Cova del Petrolí, Les Santes, la Mina de la Mena, el Castillo de Miravet, el Castillo de Albalat o las trincheras de la Masmudella. Una serie de propuestas que pueden consultarse en los perfiles oficiales de turismo de Cabanes.

Arco de Cabanes. / Mediterráneo

'Finestres de la memoria'

Otro de los proyectos que Cabanes tiene en marcha son las 'Finestres de la memoria', que son ventanas que tienen un dibujo que si se cuadra con el monumento descubre al visitante cómo era en la antigüedad. Y, por si no fuera suficiente la oferta turística, los amantes de la bicicleta también pueden descubrir el municipio con sendas para los más intrépidos y para el cicloturismo 'slow' como la ruta de las torres o la red de viales verdes de la Plana de l'Arc.

Con esta programación, Cabanes invita a conocer su patrimonio histórico, sus paisajes y su biodiversidad a lo largo de todo el año. Las actividades combinan turismo cultural, naturaleza y experiencias al aire libre, convirtiendo al municipio en una opción ideal para quienes buscan descubrir el interior de Castellón desde una perspectiva diferente.

Mindfulness en Cabanes Al margen de las propuestas culturales que propone el municipio, Cabanes ofrece una experiencia única que combina la paz interior del yoga con la belleza de algunos de los lugares más mágicos de la zona. Se trata de sesiones de yoga, yoga sobre tabla y estiramientos, que se llevan a cabo en entornos naturales idílicos. Las sesiones están programadas para el domingo 26 de abril, domingos 24 y 31 de mayo, viernes 5, 12, 19 y 26 de junio, domingo 7 de junio, domingo 12 de julio, domingo 30 de agosto y domingo 13 de septiembre. Las inscripciones, que son gratuitas, pueden realizarse en la plaça de l’Església, 2, en el teléfono 662 352 053 o en el mail cabanes@touristinfo.net

Zona del litoral. / Mediterráneo

Contacto y ubicación de Cabanes Turisme

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