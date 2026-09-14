¡Te invitamos al cine! Consigue una entrada doble para ver 'En la Zona Gris', lo nuevo de Guy Ritchie

Acción, humor y una misión que parece directamente imposible. El próximo 18 de septiembre llega a los cines 'En la Zona Gris', la nueva película de Guy Ritchie, que vuelve a ponerse detrás de las cámaras para reunir a Henry Cavill y Jake Gyllenhaal en una comedia de acción con el sello canalla del director británico.

La película sigue a un equipo de agentes de élite que trabaja en las sombras y que sabe desenvolverse igual de bien entre juegos de poder e influencia que con las armas en la mano. Su nueva misión no es precisamente sencilla: un tirano implacable se ha apropiado de una fortuna de mil millones de dólares y ellos reciben la orden de recuperarla. Un encargo que, para prácticamente cualquiera, sería un auténtico suicidio.

Guy Ritchie vuelve a la acción

Detrás de 'En la Zona Gris' está Guy Ritchie, uno de los nombres más reconocibles del cine de acción de las últimas décadas. Esta vez cuenta además con dos protagonistas de altura: Henry Cavill y Jake Gyllenhaal, al frente de este particular equipo de agentes.

Una combinación de acción y comedia que promete operaciones al límite, personajes dispuestos a saltarse unas cuantas reglas y ese punto irreverente tan característico del cine de Ritchie.

Consigue una de las 10 entradas dobles

¿Quieres disfrutar de 'En la Zona Gris' en pantalla grande? Sorteamos 10 entradas dobles para que puedas ir al cine acompañado de quien tú quieras.

Participar es muy sencillo: completa el formulario que encontrarás a continuación y podrás hacerte con una de las entradas dobles para ver 'En la Zona Gris', desde el 18 de septiembre solo en cines.

Consigue una entrada doble para asistir a 'Zona gris'

a / Dan Smith

INFORMACIÓN DEL SORTEO

¿Quién puede participar?

No podrán participar empleados de Prensa Ibérica y diarios asociados al sorteo, ni cónyuges, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado (inclusive) de los anteriores. El incumplimiento de esta regla supondrá la pérdida del premio obtenido.

Las entradas serán válidas durante la permanencia de la película en cartel en los cines de las cadenas Cinesa, Cinesur, Kinépolis, MK2, Mooby, Ocine, Odeon y Yelmo.

Fecha límite de participación: 17 de septiembre a las 23:59 horas.

Comunicación de ganadores

Los ganadores serán contactados a través de los datos facilitados en el formulario de participación.

Fuente: El Periódico de España