Castellón se prepara para un verano de máxima conectividad con el refuerzo de la red 5G de Telefónica

Cada verano, la provincia de Castellón multiplica su población. Miles de turistas llegan atraídos por sus playas, festivales de música y fiestas patronales, lo que también supone un importante desafío para las infraestructuras de telecomunicaciones. Poder compartir vídeos en directo desde un concierto, utilizar aplicaciones de movilidad, realizar pagos digitales o simplemente mantenerse conectado requiere que la red responda incluso en los momentos de mayor demanda.

Con este objetivo, Telefónica ha activado un amplio dispositivo de refuerzo de su infraestructura que permitirá garantizar la conectividad durante toda la temporada estival. El plan contempla más de 500 actuaciones de mejora sobre la red en toda España, nuevos despliegues en 34 localidades costeras y un operativo específico para los grandes eventos del verano.

Sergio Sánchez, director de Operaciones, Red y TI de Telefónica España, destaca: “Telefónica asume el reto indiscutible de convertirse en la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales. Contamos con la mejor red para ofrecer más y mejores servicios allí donde nuestros clientes más lo necesitan, especialmente en momentos de máxima concentración turística como es este periodo estival”.

Castellón, protagonista del dispositivo estival

La provincia tendrá un papel destacado dentro de este plan. Hasta el próximo 15 de septiembre, Telefónica monitorizará y optimizará el rendimiento de su red en algunos de los principales acontecimientos que reúnen a decenas de miles de personas cada año.

Entre ellos destacan el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), el Arenal Sound de Burriana, el Reggaeton Beach Festival de Oropesa del Mar, además de numerosas fiestas patronales como las de Vilafamés o Benassal, entre otras.

Para responder a estos incrementos puntuales de tráfico, la compañía desplegará unidades móviles equipadas con tecnología 5G de altas prestaciones que actúan como una extensión temporal de la red, aumentando significativamente su capacidad allí donde más se necesita.

El objetivo es que tanto residentes como visitantes puedan disfrutar de una experiencia de conectividad fluida incluso en escenarios donde miles de personas utilizan simultáneamente sus dispositivos móviles.

Una red preparada para absorber los picos de demanda

El crecimiento del consumo de datos móviles durante el verano obliga a anticiparse. La utilización intensiva de aplicaciones de mensajería, plataformas de vídeo, redes sociales o servicios digitales convierte la conectividad en un servicio esencial durante las vacaciones.

Por ello, Telefónica combina actuaciones de optimización técnica con el refuerzo de la cobertura en zonas turísticas y espacios de gran concentración de personas.

Actualmente, la red 5G de Telefónica ya alcanza más del 95 % de la población española y está disponible en más de 6.200 municipios, gracias a la combinación de las bandas de 3.500 MHz y 700 MHz. Esta arquitectura permite ofrecer altas velocidades de navegación, menor latencia y una mejor cobertura tanto en exteriores como en el interior de edificios.

Además de mejorar la experiencia de los usuarios particulares, esta infraestructura resulta clave para empresas, administraciones públicas y organizadores de grandes eventos, que necesitan servicios de comunicaciones fiables y de alta capacidad.

Preparados también para el eclipse solar

El verano de 2026 contará además con un acontecimiento excepcional: el eclipse solar del próximo 12 de agosto, que atraerá a miles de observadores a distintos puntos de España, entre ellos la provincia de Castellón.

Ante esta previsión, Telefónica está realizando trabajos específicos de optimización de la red en más de 200 ubicaciones situadas en la franja desde la que el fenómeno podrá observarse con mejores condiciones.

El objetivo es garantizar que la infraestructura pueda absorber el incremento puntual de tráfico generado por miles de personas compartiendo imágenes, vídeos y retransmisiones en tiempo real de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años.

En una provincia como Castellón, donde el verano supone uno de los principales motores económicos del año, disponer de una infraestructura de comunicaciones preparada para soportar grandes concentraciones de personas se ha convertido en un elemento esencial para la experiencia de residentes, turistas, empresas y organizadores de eventos.