Huelga educativa: Cientos de personas exigen la dimisión del conseller de Educación en Castellón

Cientos de personas se han concentrado este jueves ante la dirección territorial de Educación en la avenida del Mar de Castelló para reivindicar la dimisión del conseller de Educación en protesta por sus políticas educativas. En la protesta, convocada por la plataforma en defensa de la enseñanza pública se han escuchado consignas como L'Escola no se ven, l'escola es defén; Ni un pas enrere amb el valencià, Menys tauromàquia i més democràcia o No a les retallades a les EOI!!.

Entre los manifestantes había representantes de los sindicatos convocantes STEPV, CCOO, UGT y CGT, colectivos como Escola Valenciana, así como trabajadores de centros educativos como el IES Porcar, la Escuela Oficial de Idiomas o el Matilde Salvador de Castellón, aunque también de otros municipios como Benicarló, que portaban distintas pancartas o eslóganes para reivindicar no a los recortes en FP, en Escuela Oficial de Idiomas, mejoras en los centros o de los derechos laborales.

Seguiremos con las movilizaciones

Pau Pons, coordinador de acción sindical del sindicato STEPV, ha señalado que el motivo de la huelga es "exigir a la Conselleria la retirada de todas las políticas regresivas que están haciendo, todas en la dirección de desmantelar la escuela pública; la retirada de la propuesta de ley de libertad educativa, que arrincona el valenciano e impide al alumnado estudiar la lengua propia de nuestro territorio y pedir a la Conselleria que nos cite a la mesa para negociar las mejoras de las condiciones laborales del profesorado". Ha señalado que la del lunes fue una reunión totalmente decepcionante porque la Conselleria no mostró ningún acercamiento a las posturas que tenemos. Respecto a las declaraciones del conseller de Educación, que tildaba esta huelga de política, en vísperas de las elecciones europeas, ha asegurado que "es un despropósito absoluto; no podíamos esperar más a hacerla, porque la batería de propuestas de ley regresivas que ha propuesto el PP-Vox se van a aprobar en julio, porque el momento era este". "No se esperaban esta respuesta de la sociedad y el seguimiento de la huelga y están muy preocupados", ha señalado. "Seguiremos solicitando la retirada de todos los recortes en el sector público, en la defensa del valenciano y si no hay movimientos por parte de Conselleria, la plataforma seguiremos con movilizaciones".

Huelga en la enseñanza: Los sindicatos se manifiestan frente a la dirección territorial de Educación en Castelló /

Es momento de reducir ratios, no de recortar aulas

Por su parte, Marisa Garcia, portavoz de enseñanza de UGT en Castelló, ha señalado que "desde hace más 20 años las condiciones laborales del profesorado continúan siendo lamentables, somos una de las comunidades que tiene peores condiciones laborales". Respecto al arreglo escolar, motivo por el que también protestan, ha señalado que "es momento de reducir ratios, no de recortar aulas". También reivindicó permisos para mayores de 55 años y se mostró contraria al distrito único segregador. Asimismo, ha señalado que "el valenciano es parte de nuestra cultura y si no se impulsa desde la escuela muere". Respecto al seguimiento de la convocatoria, ha señalado que, de algún modo, todos los centros educativos están representados aquí.

Arrincona el valenciano y promulga la desmemoria

Desde CCOO, Xel.lo Valls, ha apuntado que "el PP y Vox nos han sacado a la calle porque en este momento están en les Corts dos leyes educativas, una que arrinconca el valenciano y otra que quiere promulgar la desmemoria, que afectan al sistema educativo valenciano". "Esto es lo que ha provocado que nos pongamos de acuerdo 4 sindicatos, padres y madres y alumnado porque este ataque no tiene precedentes. La mal llamada ley de libertad educativa puede incluso rozar los límites de la Llei d' Ús i Ensenyament del Valencià que nació con mucho consenso en el año 1983. No podemos quedar de brazos cruzados porque esto afecta a cómo entendemos el sistema educativo valenciano", ha señalado. Por otro lado, ha indicado, "está la ley de desmemoria histórica; quieren atacar todos los proyectos que se han llevado a cabo para la memoria democrática en las aulas y estamos viendo que está habiendo muchas situaciones de agresión a la memoria y a la diversidad del profesorado y de las familias", ha señalado.

Manifiesto

En el acto se ha leído también un manifiesto, en el que se ha pedido poner fin a las masificaciones, agresiones y conflictividad; se ha pedido los recursos necesarios para una verdadera inclusión educativa, la mejora de las condiciones laborales y la atención al alumnado con suficiente personal; la continuidad del Plan Edificant de rehabilitación y construcción de los centros previstos; también han protestado contra los recortes para estas infraestructuras; se ha exigido la ampliación de la red de centros públicos, desde 0-3 a enseñanzas postobligatorias; así como contra las dos leyes educativas, entre otros.

EOI

Entre las pancartas se han podido ver incluso carteles en árabe acerca de que suprimir los idiomas cierra la mente. "Nuestros alumnos van a tener que irse a Valencia a continuar sus estudios, así no van a matricularse", señalaba una profesora contraria a los recortes en árabe, donde de 8 grupos existentes van a quedarse en 4, eliminando el B1 y B2 en Castellón.

Participación

La organización ha calculado más de un millar de manifestantes, frente a unos 600 la Policía Local. En la protesta también han podido verse representantes de partidos políticos de la oposición, de colectivos en defensa de la lengua, entre otros.