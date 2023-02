La próxima semana las máquinas reanudarán los trabajos en el parque Ribalta de Castelló para completar la supresión del monumento franquista con la demolición de la base y la restauración del jardín original después de haber retirado previamente la cruz. Así lo ha confirmado este jueves el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Urbanismo, José Luis López, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

"Nos ha confirmado Vainsa --la empresa adjudicataria-- que la semana que viene reiniciarán los trabajos y planteará también una propuesta de plazos de ampliación de la obra", ha explicado el edil. Y es que los trabajos permanecían sin actividad desde que el pasado 4 de enero se retiró la cruz para cumplir la Ley de Memoria Democrática y se colocó en la explanada de la parroquia Santo Tomás de Villanueva de la capital.

Cuenta atrás

Un primer paso en el proyecto que junto a la firma de la correspondiente acta de replanteo supuso el inicio de la cuenta atrás del plazo de ejecución fijado en seis semanas y que expira el próximo miércoles, 15 de febrero. Los motivos de la parálisis se deben a que la firma que se impuso en la licitación, al parecer, no encontraba subcontrata para llevar a cabo el resto de los trabajos.

No obstante, López ha concretado que este obstáculo ya se ha resuelto y se podrá volver a poner en marcha la intervención. Eso sí, ante la escasez de tiempo restante en el plazo marcado para la ejecución del proyecto, este jueves aún estaba pendiente que la empresa aportara la propuesta del nuevo calendario. Una petición a la que, en principio, el consistorio castellonense no planteará impedimentos ni tampoco aplicará sanciones por el retraso: "Si se justifica debidamente que no encontraban subcontrata se podrá ampliar el plazo sin penalización", ha asegurado López, advirtiendo eso sí que esto debe ocurrir antes del 15 de febrero.

El proyecto

En concreto, lo que queda pendiente de la intervención consiste en el movimiento de tierras para eliminar el pavimento existente y llegar a nivel de suelo, la habilitación del sistema de riego y los nuevos adoquinados y pavimentos, además de todo lo relacionado con la jardinería: plantación de árboles o arbustos respetando el diseño original del parque Ribalta.