Rosa Martínez Muñoz és la madrina de la gaiata 5 Hort dels Corders i té 23 anys, si bé el mes vinent compleix ja els 24. La jove va acabar els seus estudis de batxillerat artístic i després es va traure el títol de tatuadora. Hui dia té el seu propi estudi de tatuatges a la ciutat de Castelló.

La madrina de la gaiata 5 és una enamorada de les festes de la Magdalena. Després de molt insistir als seus pares, li van deixar apuntar-se a la gaiata amb la seua germana xicoteta en 2017. I ho van passar tan bé, que en 2018 ja formava part tota la família d’este gran grup de Hort dels Corders. «Entrem en la comissió perquè ja teníem ací amics pròxims», explica la jove representant.

A Rosa Martínez li agrada molt dibuixar i llegir, encara que ara mateix, entre l’empresa i el càrrec de madrina, no té molt de temps lliure per a fer-lo. «Intent també fer exercici, que m’agrada molt, i això m’ajuda també a buidar-me», comenta la jove.

"La meua gent"

«Em fa molta il·lusió compartir l’any amb la meua gent, des que vaig entrar vaig fer molts amics i alguns fins i tot s’han convertit en família. Entre ells, la madrina infantil, que hui dia sembla una germana més a la meua casa», explica. «Res més la vaig conéixer em vaig enamorar d’ella, i sabíem que si alguna vegada eixíem de madrines del sector, només era si estàvem juntes», recorda Rosa Martínez. «Però bo, en general tots ens volem i ens ajudem molt i entre els joves hi ha molt bon ambient», prossegueix la jove festera castellonenca.

Enguany, com a madrina, espere poder estar a l’altura de la meua comissió i que tots els projectes que tenen en marxa isquen tan bé com tenen previst perquè… ho estan donant tot.

Oportunitat única

«Vull fer un grup de companyes per sempre amb les madrines, em sembla que és una oportunitat única per a viure coses molt boniques juntes perquè em fa molta il·lusió viure moments amb elles», afirma Rosa Martínez, qui explica li encanta veure com, amb l’arribada de les festes, gaudeix emocionada. «No hi ha res que m’agrade més que eixir al carrer eixos dies i veure a tothom tan feliç», prossegueix. Quant a la setmana gran, espera no perdre’s res i, encara que li té un poc preocupada que les festes comencen tan prompte, espera que no ploga per a poder assistir a tots els actes.

De moment, ho passa en gran al Palau de la Festa cada dissabte per la nit amb la resta de companyes i membres de la comissió. «M’encanta veure que ha preparat cada gaiata i sens dubte, m’encanta després poder ballar amb les meues companyes una bona estona», finalitza.

Espera, emocionada, l’arribada de les festes de Castelló, les millors festes del món.

Un nomenament molt especial de les madrines

El nomenament de les madrines de la gaiata 5 va ser al mes de juliol en el restaurant Ágora. Va ser un acte molt emotiu per a tots els castellonencs que van anar i acompanyar a Rosa Martínez y Lucía Castellet com a representants festeres.

Madrina infantil

Lucía Castellet Gallén està il·lusionada i emocionada de ser la madrina infantil de la gaiata 5 Hort dels Corders per a les festes de la Magdalena del 2024. Als actes que ja ha assistit s'ho ha passat en gran al costat de la comissió infantil i la resta de madrines i presidents.

La nova màxima representant d'este sector té 12 anys i estudia 1r de l'ESO en el col·legi Ramiro Izquierdo de Castelló. Ha estat vinculada a esta gaiata des de xicoteta perquè amb tan sols 3 anys, ja va acompanyar als membres d'este sector en el Pregó infantil i en l’ofrena a la Verge del Lledó. Va ser l’any 2019 quan es va ficar de ple a formar part de Hort dels Corders.

A Lucía Castellet Gallén l'apassiona la gimnàstica rítmica i pertany al club Gimnàstica Tramuntana des que tenia 4 anys. «Poder anar a entrenar i competir és la meua vida», assenyala.

D’enguany com a madrina infantil de la gaiata 5, la qual cosa més il·lusió li fa és poder representar als xiquets del sector «així com a les nostres festes que són els millors festes del món». A més a més, espera «viure al màxim tots els actes des de la primera línia» i, especialment, els actes que més li agraden com són la desfilada de gaiatas, «nostra tornà i veure lluir per primera vegada els nostres monuments per primera vegada a la ciutat». Lucía Castellet Gallén és una enamorada de les festes de la Magdalena i està ansiosa de poder viure al màxim tota la setmana i els seus actes com la mascletà, la Romeria, l’ofrena… en fi, tota la programació.

Un gran ambient

Quant al sector, li encanta el «gran ambient gaiater que es viu» en el sector de Hort dels Corders, i li encanta acudir al Palau de la Festa on cada dissabte «és una nova aventura». «He fet grans amistados amb les altres padrines i és molt divertit», conclou esta simpàtica xiqueta que aquest any té la sort de ser la madrina infantil i representant de tots els xiquets del cèntric sector gaiater Hort dels Corders.

Esta simpàtica xiqueta viu amb intensitat el seu pas pel sector 5 com a madrina infantil i en el qual està acompanyada per una comissió infantil els membres de la qual també estan molt contents de poder gaudir de la setmana gran de la ciutat de Castelló des d’una gaiata. Tots estan segurs que este serà un gran any ja que seran protagonistes de la història festera de Castelló.

Naranjo (president): "Volem la gaiata com a emblema"

José Antonio Naranjo Ojeda és el president de la gaiata 5 Hort dels Corders des del 2022 i està vinculat al món de la festa des de 2016. Ha sigut portaestendard, acompanyant i vicepresident per a arribar, fa quasi dos anys, a la presidència. També és confrare de la Real Confraria de la Verge del Lledó des de fa cinc anys.

El màxim responsable d’Hort dels Corders confia que l’any fester siga inoblidable i que les madrines, Rosa i Lucía, es queden amb un record inesborrable d’enguany tan especial per a elles.

Si bé encara és prompte per a poder comptar totes les novetats que tindrà la gaiata, la comissió treballa en el programa «perquè volem que tota la gent del nostre sector, veïns i comerços així com la resta de la ciutat, lo pase bé a la Magdalena».

«Volem que la gaiata siga l’emblema de les nostres festes i que junts treballem per la festa ja que esta es fa amb gent del carrer, gent que sacrifica el seu temps per al gaudi de la ciutat i a ells hem de cuidar-los», prossegueix. Quant al disseny del monument gran, l’ha realitzat la madrina d’enguany, Rosa, i la resta de la comissió intentarà donar-li forma als traços dibuixats sobre el paper. «Potser enguany el disseny és alguna cosa diferent de l’anterior, però amb una composició juvenil i elegant que crec agradarà molt al món de la festa», afirma Naranjo.

En relació a la gaiata infantil, ha sigut el vicepresident Arcadi el que ha dut a terme el disseny i, igual que amb la major, la comissió treballarà per a traure el monument que estarà ple de simbologia cap a la madrina infantil.

El president afirma que la gaiata és el monument que «ens diferencia de la resta de les festes i ens fa únics». «Per este motiu, cal donar-li la màxima visibilitat, tant a la gent de Castelló com a tots aquells que viatgen fins a la nostra ciutat i donar-los a conéixer les nostres festes perquè es convertisca en una festa global». «Iniciatives com la de Turisme, d’exposar les gaiatas de mà per la ciutat segur que ajudarà a visibilitzar les nostres festes», diu. «Nosaltres, des de la gaiata 5, intentem donar visibilitat», finalitza.