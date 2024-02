Balance en el ecuador de Cevisama 2024: "Los expositores y las empresas están contentos"

Habrá que esperar hasta el viernes para saber los primeros datos concretos de participación, pero la directora de Cevisama, Carmen Álvarez, hace una valoración muy favorable en el ecuador de la feria de este año. «Los tres primeros días han sido muy animados, especialmente en los pabellones, gracias a la nueva distribución del espacio que hemos habilitado para este año, y que fomenta los contactos comerciales y los negocios», expuso.

Añadió que las percepciones «son muy positivas, y tanto los expositores como las empresas están contentos». Una idea que coincide con la de una directiva de una empresa azulejera que el pasado año no estuvo en Cevisama, y que ha optado por regresar en el 2024. «Ha valido la pena volver, porque estar en la feria facilita las cosas a los clientes del clúster, y el ambiente en los pasillos y estands ha sido muy elevado».

"Calidad de los clientes"

Carmen Álvarez defendió que había «expectativas importantes, y se están cumpliendo, gracias a la calidad de los clientes que han venido, aunque hasta que no pasen unas semanas no se podrá saber del todo cómo ha ido, porque en la feria se hacen contactos y pedidos que luego hay que confirmar».

Ambiente en la tercera jornada de Cevisama. / Gabriel Utiel

Uno de los factores que han ayudado es la campaña de compradores internacionales. «Son los propios expositores los que aportan el listado, son los que ellos quieren que estén, y además traen a gente con una importante capacidad de compra, que es lo que los expositores necesitan».

Relaciones con Ascer

Sobre los contactos con la patronal de la cerámica y la estrategia de cada firma de decidir si acude o no a Cevisama, la directora afirmó que la relación con Ascer «es estupenda, y forma parte del comité de forma muy importante», mientras que respeta «las decisiones de cada empresa y sus apuestas comerciales, pero es verdad que creemos que la unión hace la fuerza, y si todo el poder de la cerámica está representado en esta feria se da una imagen de unidad y fuerza al exterior». Y expresó «no tener dudas de que muchas empresas cerámicas son lo que son gracias a Cevisama, porque con la internacionalización de este evento se les abrieron unas puertas que antes no tenían».

Es la segunda edición de esta feria sin presidente, aunque Álvarez señaló que no está preocupada por esta circunstancia. «Se trabaja muy bien con el comité actual, y que no haya presidente no es ni mejor ni peor», defendió.

Fechas e instituciones

Los visitantes que salgan del recinto ferial de València ya habrán visto que hay fechas marcadas para la edición del 2025. Será del 24 al 28 de febrero, siguiendo con la tendencia iniciada tras la pandemia. Respecto a la presencia institucional a lo largo de estos días, Carmen Álvarez lamentó no haber recibido a más integrantes del Gobierno, que estuvo representado en la inauguración por la secretario de Estado de Industria, Rebeca Torró. «Se invitó al ministro de Industria y declinó», dijo, al coincidir con la inauguración del Mobile World Congress de Barcelona. «Creo que Cevisama tiene la suficiente importancia como para que hubiera venido alguien más de la administración central», lamentó, «en un sector que necesita de un apoyo más fuerte».

Como aspecto positivo, el próximo año no habrá coincidencia con la feria catalana, que pasa del 3 al 6 de marzo. Algo que da esperanzas a un mayor respaldo en el próximo año.