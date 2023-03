Fran Rivera apadrina las fiestas de Sant Vicent en La Vall d´Uixó

Francisco Rivera Ordóñez “Paquirri” apadrinó la presentación del cartel de las fiestas patronales de Sant Vicent Ferrer en La Vall d´Uixó. El torero fue protagonista de un interesante y entretenido coloquio ante un teatro Carmen Tur que se llenó para ver al mayor de los Rivera, que despertó una gran expectación como en sus mejores tiempos vestido de luces. No faltó la alcaldesa Tania Baños y el concejal de fiestas Lluis Diago, que estuvieron flanqueados por la reina de las fiestas Marta Guzmán y toda su corte de honor.

Francisco hizo un repaso, sin tapujos, a su carrera profesional. Habló de sus inicios, de su aprendizaje al lado de su abuelo Antonio Ordóñez: “fue muy exigente conmigo”, afirmó, en una etapa donde aseguró echar de menos a su padre, “le echo en falta todos los días, y más ahora cuando veo a mis hijos y pienso lo feliz que sería él con sus nietos”.

Rivalidad entre toreros

Habló de la rivalidad con Joselito y Ponce, cuando compartieron tantas tardes juntos en el bautizado como cartel de los tres tenores. Rememoró aquella tarde de su confirmación de alternativa en Madrid con la famosa corrida de Samuel Flores en la que Joselito y Ponce rivalizaron en quites y no invitaron al confirmante, quedando como convidado de piedra, un hecho que molestó tanto a Francisco, que incluso propició momentos tensos con Joselito.

Fue claro y repitió reiteradamente que no volverá a vestirse de luces, aunque “lo echo mucho de menos y no hay nada que me llene como el toro, de hecho, no toreo ni el campo para que no me crea Paquirri y tenga la intención de volver. Además, mi mujer me mataría. Pero sí me ronda en la cabeza organizar un festival de viejas glorias en el que estaría yo y algunos amigos míos como Fermín Bohórquez a caballo, Paco Ojeda, Joselito, Litri y El Tato. Me encantaría”, admitió. Queda claro que el lugar elegido sería Ronda.

Un cartel de lujo

Previo al coloquio se descubrió en un vídeo el cartel taurino de las fiestas. Una obra del pintor de Vila-real, Martí Font, y que conmemora el 50 aniversario de la consolidación de la comisión de fiestas. El sábado 15 de abril se soltarán toros de las ganaderías de Samuel Flores, Antonio López Gibaja, Juan Pedro Domecq y Montalvo (embolado). El miércoles 19 de abril el cartel lo componen toros de Cuadri, José Luis Marca y El Pilar. Y cierran las fiestas el sábado 22 de abril, los hierros de Núñez de Tarifa, Prieto de la Cal (uno por la tarde y otro embolado) y Gabriel Rojas.

Los toros pudieron verse en un vídeo y tras las imágenes, ante la excelente presentación de los astados, Paquirri exclamó: “Se le quitan a uno las ganas de ser torero. Son toros para plaza de primera”, apuntó el torero.