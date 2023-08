Vinaròs ha disfrutado este fin de semana del Nintendo Switch Tour, este año con un cambio de ubicación, ya que ha tenido lugar en la plaza de España y no en el entorno de la carpa de la avenida del Atlántico como en otras ocasiones. Del 4 al 6 de agosto, las carpas han abierto sus puertas en la capital del Baix Maestrat de seis de la tarde a 12 de la noche, con más de 65 puestos de juego y 20 títulos disponibles para disfrutar.

Este año, el gran protagonista del tour fue Mario, ultra conocido personaje que cuenta con varias generaciones de fans de muy diferentes edades. Aquellos que lo descubrieron en la Game Boy y los pequeños expertos a los mandos de la Nintendo Switch disfrutaron igualmente con Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D World, Super Mario Party, Luigi’s Mansion 3, Donkey Kong: Tropical Freeze, Super Mario Odyssey o Mario Strikers: Battle League Football.

Juegos para todos los públicos

Familias al completo o grupos de amigos han podido disfrutar juntos gracias a los modos multijugador y al hecho de que se trata de juegos aptos para todos los públicos. Además, los gamers más avanzados encontraron títulos para jugar en modo experto, como Metroid Prime Remastered y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Otros, disfrutaron con los títulos de interfaz intuitiva Super Mario Party, Nintendo Switch Sports o Everybody 1-2-Switch!, una de las grandes novedades de este año, mientras los grupos de amigos lo hicieron con las carreras de coches de Mario Kart 8 Deluxe, una guerra de pintura en Splatoon 3 o un intenso combate en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura.

Otros destinos

Antes de Vinaròs, el Nintendo Switch Tour 2023 visitó Santiago de la Ribera, en Murcia, Sevilla, El Puerto de Santa María, en Cádiz, Málaga, Almería y Gandía, en Valencia. Después se dirigirá a Calafell, en Tarragona (10 al 12 de agosto); Santander (17 al 19 de agosto); Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra (21 al 23 de agosto); Avilés (26 al 28 de agosto); y San Sebastián de los Reyes, en Madrid (1 al 3 de septiembre). Se trata de un recorrido de más de 4.000 kilómetros pensado para llevar la diversión por toda la geografía española, en una fiesta a la que todos estamos invitados.