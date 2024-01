Almassora ultima los detalles para celebrar en febrero un Mig Any Fester

Almassora tendrá otro fin de semana marcado en rojo en su calendario festivo. Presumiblemente, será el 23, 24 y 25 de febrero cuando el municipio celebrará su primer Mig Any Fester, evento que es popular en otros municipios de la provincia, caso de l’Alcora (estrenado el año pasado), Moncofa, la Vilavella o la Vall d’Uixó (ayer presentaron la programación de 2024 --ver información adjunta--).

El Ayuntamiento ultima los preparativos para hacer posible la introducción de la festividad y prevé anunciar los detalles durante la próxima semana, según confirma al diario Mediterráneo el edil de Fiestas, Arturo Soler.

Respecto a la estructura de las jornadas, este periódico puede avanzar que las citas taurinas serán el ingrediente principal y que el escenario será la Vila, como en las patronales de mayo y octubre. En la medianoche del viernes prevén un concurso de emboladores. El sábado 24 habría exhibición de un toro cerril y posterior embolada, así como una cena de hermandad y una actuación musical. El domingo 25 apunta a que tendrá lugar una entrada con mansos.

Nueva peña

La iniciativa de organizar estos días de fiesta ha levantado expectación en la localidad y, de hecho, han promovido a través de un grupo de WhatsApp la creación de una nueva peña denominada Bou del Mig Any. Este colectivo ha iniciado una campaña para recaudar fondos cara a sufragar el astado cerril que saldrá a las calles ese fin de semana. Este sábado finaliza el plazo para unirse y colaborar con la aportación de dinero.

Posteriormente, informarán al consistorio para valorar la cantidad conseguida y confirmar, aunque todo apunta a que será así, que exhibirá un cerril en esas fechas.

No obstante, paralelamente, han surgido discrepancias y polémica entre vecinos de la Vila. No por el impulso de nuevos actos taurinos en la ciudad, sino que critican que esta zona ya se bloquea y tiene molestias durante las fiestas de Santa Quitèria y la Mare de Déu del Roser, por lo que afean que se exhiban allí más bous al carrer. Al respecto, han presentado una instancia al equipo de gobierno y piden que se les escuche para que puedan mostrar su opinión sobre la organización de estos festejos.

Sobre posibles afecciones, los promotores del Mig Any Fester trabajan para que sean mínimas. Su intención es concentrar los actos en solo unas calles y no en toda la Vila, para prácticamente no alterar la normalidad de los vecinos del casco antiguo esas jornadas.

Reina y corte de honor 2024

Justo esta semana dieron a conocer quién será la reina de las fiestas de Almassora 2024. La máxima representante es Aitana Adsuara García, que toma el relevo de Elena Portalés, como desveló el Ayuntamiento el pasado miércoles.

El pleno ratificará este nombramiento en una sesión que llevarán a cabo en febrero. El consistorio también dará a conocer durante los próximos días la corte de honor que acompañará a Aitana durante su reinado. La presentación oficial será en mayo, en una ceremonia que es la antesala del arranque de la semana grande en honor a Santa Quitèria.