Del abandono al arte: El viaje sobre dos ruedas del nómada que transforma la basura de las cunetas llega a Castellón

La vida sobre ruedas en busca del arte que atesoran las cunetas de las carreteras por los territorios perdidos de España y Portugal. Nacho Luque es un cicloviajero, un nómada que cumple casi dos décadas subido en los 75 kilos que llega a pesar su robusta chopper, una especie de Harley a pedales en la que acarrea todo cuanto necesita para sobrevivir ycon la que descubre el mundo cada día.

Es un transhumante en busca de la belleza ignorada,que ha recalado en Soneja, y ha compartido su experiencia con CreaPalancia, la rama cultural del Pacto por el Empleo y el Desarrollo Local del Alto Palancia.

Nacho Luque ha pasado la cuarta parte de su vida viviendo en la carretera y conociendo el otro medio ambiente, el de la basura en los arcenes, allí donde en muchas ocasiones monta su tienda de campaña y pernocta cada noche, en la inmensa soledad. Observa, fotografía, documenta y relata en sus cuadernos de viaje la realidad que la gran mayoría no ve ni quiere ver. Y se pregunta: “¿Del otro medio ambiente, el que no es mediático, el que nos resulta tan familiar que no llama nuestra atención y no importa a nadie, quién se preocupa?”.

Nacho Luque ha recalado en Soneja y ha compartido su experiencia con CreaPalancia, la rama cultural del Pacto por el Empleo y el Desarrollo Local del Alto Palancia. / MEDITERRÁNEO

Trayectoria

Luque vivió una existencia convencional en la primera parte de su vida (estudió Bellas Artes y ejerció de profesor) hasta que un día decidió dar un giro copernicano y se planteó que su interés vital estaba subido a una bici, pedaleando sin destino por el mundo, y pensando, como un Kavafis moderno, que lo verdaderamente importante no es la meta, sino el recorrido. “El arte es mi manera de vivir”, ha afirmado ante los asistentes a la sesión formativa de CreaPalancia desarrollada en la sede de la Mancomunidad del Alto Palancia.

A lo largo del camino, el cicloviajero se detiene para observar los restos o el detritus en las cunetas de las carreteras o en los campos que atraviesa, y busca la belleza entre aquello a lo que la gran mayoría no le otorgaría otra consideración que “basura”. Luque documenta el hallazgo y lo carga en su bicicleta para darle una nueva oportunidad, una nueva vida, en un espacio diferente. El material artístico forma parte de la serie artística ‘Tesoros de Arcén’, los diarios visuales que testimonian ese afán de búsqueda permanente del arte.

Nacho Luque piensa que el arte es la visión que cada uno tiene sobre la realidad que nos rodea y aquello que despreciamos y lanzamos al vertedero también es susceptible de recibir una mirada interesada por quienes disfrutan de la experiencia artística como espectadores.Y lo hace sin dictar ningún tipo de moral, “ni utopías tan etéreas como incoherentes”. “No pretendo decirle a nadie el modo en el que debe actuar, ni contaminar la atmósfera”, afirma en una de sus reflexiones que luego deja escritas en su blog www.conlopuesto.es.

En su periplo por las comarcas españolas, Nacho Luque ha impulsado también iniciativas para dar a conocer y concienciar a la población general sobre la hidradenitis supurativa, una enfermedad enfermedad inmunomediada, progresiva, crónica e inflamatoria de la piel, desconocida para la mayoría y que padece el 1% de la población.