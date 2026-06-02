Vilafamés se convierte en un gran escenario al aire libre con la quinta edición del Festival Internacional de Cine

El Festival Internacional de Cine de Vilafamés (FIV) celebra, desde el pasado lunes 1 de junio, su quinta edición con una programación que vuelve a convertir la Plaça la Font en un gran cine al aire libre. Durante seis días, el certamen reúne 30 cortometrajes seleccionados dentro de la Sección Oficial y consolida el municipio como uno de los referentes culturales de la Comunitat Valenciana.

La cita cinematográfica celebra cinco noches consecutivas de proyecciones a partir de las 22.00 horas, en las que el público asistente vuelve a tener un papel ya que será el encargado de otorgar mediante votación el premio del Público. Así, el lunes 1 se proyectaron 'Una conversación pendiente', ¡Ai Dolors', 'El Mismo', 'Quinto primera', 'Mnemosyne' y 'Hasta enterrarlos', y se continuará con las proyecciones hasta el viernes 5. El sábado 6 de junio se celebrará la gala de clausura y entrega de premios, una cita que contará con la presencia de la actriz Lucía Jiménez.

Lucía Jiménez. / Mediterráneo

Lucía Jiménez, Premio Magnanimvs

La actriz segoviana será la gran protagonista de la velada del sábado, tomando el testigo de otras actrices que fueron premiadas antes, como Rosario Pardo, Luisa Gavasa, Miriam Díaz-Aroca y Ana Wagner, ya que recibirá el premio Magnanimvs por su consolidada trayectoria. Lucía Jiménez destacó a escala nacional en 1996 tras su debut en el film ‘La buena vida’, dirigida por David Trueba, que le valió la nominación a Mejor Actriz Revelación en los premios Goya. La actriz segoviana impregnó la memoria colectiva de toda la sociedad española con la histórica serie ‘Al salir de clase’ y durante los últimos 25 años ha participado en innumerables producciones tanto cinematográficas como televisivas y teatrales.

La faceta de actriz se complementa con la dirección cinematográfica y la cosecha de éxitos como directora. En 2023 Jiménez estrenó el cortometraje ‘El trono’, film nominado a mejor cortometraje de ficción en los premios Goya bajo su dirección. Como actriz, ha participado en reconocidas series como ‘Apaches’ o ‘La sonata del silencio’ por la que consiguió el premio a mejor actriz de reparto en el Festival de Cine y Televisión de León.

Una semana de proyecciones

Pero, hasta que la gran cita llegue, las proyecciones siguen toda la semana, con una amplia y variada programación. El martes 2 de junio se proyecta 'La Barraca', de Júlia Castaño; 'Tu No', de Marta Albert; 'Rascacielos', de Matías Valenzuela; '¿Por qué no?', de Marina Campos; 'Las lágrimas de Sísifo', de Luis Larrodera; y 'Quemar al padre', de Rafa Piqueras. La sesión del miércoles 3 de junio incluirá '21 de Octubre', dirigido por Joel Canovas; 'Inquilinos', de Adrián Ordoñez; 'Furia', de Fran Moreno y Santi Pujol; 'El Ascensor', de Claudia García; e 'In Memoriam, codirigido por Teresa Bellón y César F. Calvillo. Por su parte, el jueves 4 de junio estará compuesto por 'El príncipe nigeriano', de Marcel Sesplugues; 'Afasia', de Álex Marín; 'Ser un hombre', de Lucas Parra; 'Sola y borracha', de Jorge Yebra; 'El Maestro', de Guillermo Uria y J.C. Parro; y 'Faustino', de Germán Mairén. Y, para el viernes 5 de junio, están previstas las proyecciones de 'Pálpito', 'Davi', 'Una vocal', 'Pordentro', 'Te dejo el mar', 'Manolín' y 'Cara de Cona'.

En la quinta edición del FIV se otorgarán reconocimientos para mejor cortometraje nacional, mejor cortometraje internacional, mejor dirección, mejor guión, mejor actriz, mejor actor, la citada distinción a la trayectoria artística, así como el premio especial contra la violencia machista otorgado por la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Vilafamés. Además, la organización del festival ha mantenido las dotaciones económicas, incrementadas para la pasada edición, equiparando el FIV a los certámenes más prestigiosos de España.

Gran expetación en las proyecciones durante las ediciones anteriores. / Mediterráneo

Cabe destacar que la quinta edición del Festival Internacional de Cine de Vilafamés incluye más comedia comparado con el resto de años. De hecho, se han seleccionado varios cortometrajes que ya han recibido galardones en certámenes nacionales, aumentando el nivel de trabajos seleccionados del FIV, si bien la dirección del certamen artístico mantiene la firme apuesta por incluir cine en clave de denuncia social, premiando el cine que gira en torno a la condena de la violencia machista y provoque la transformación en la conciencia social.