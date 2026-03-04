Escalada de velocidad: récords mundiales, duelos al milisegundo y estrategia en la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 reunirá del 28 al 31 de mayo en Alcobendas a algunos de los escaladores de velocidad más rápidos del mundo en una de las disciplinas más espectaculares del circuito internacional. Frente a frente, sobre un muro homologado de 15 metros, los competidores medirán su rendimiento en pruebas que se deciden por milésimas de segundo. Son tan vertiginosas como espectaculares y cuesta pensar que el ser humano haya desarrollado un talento que hasta hace poco parecía sólo apto para películas de ciencia ficción.

La disciplina de velocidad se ha erigido como uno de los formatos más emocionantes e intensos dentro de la escalada deportiva. Es explosividad pura y dura. Dos atletas compiten simultáneamente en rutas idénticas, diseñadas para eliminar cualquier diferencia en el trazado y centrar el resultado exclusivamente en la ejecución, la coordinación y la capacidad de reacción. El objetivo es alcanzar el pulsador final antes que el rival, en un recorrido que rara vez supera los seis segundos en la élite masculina y los siete en la femenina. 6 segundos en recorrer 15 metros en vertical, sobre un muro ligeramente desplomado.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Contenido de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026.

Un formato directo y exigente

A diferencia del búlder o la dificultad, donde la lectura del muro y la toma de decisiones estratégicas forman parte del proceso, la velocidad exige una ejecución prácticamente automatizada. Cada agarre, cada impulso y cada cambio de pie responden a una secuencia previamente memorizada que los atletas repiten cientos de veces en sus entrenamientos. Como en otros deportes el atleta no piensa cómo dar un raquetazo, tirar un triple o pegarle al balón con el pie… Son movimientos que los ganglios basales del cerebro convierten de una acción consciente a una respuesta casi refleja. Algo que se logra tras repetirlo miles de veces.

El margen de error es mínimo. Una salida tardía, un apoyo mal ejecutado o una fracción de segundo de duda pueden marcar la diferencia entre avanzar de ronda o quedar eliminado. Por eso, además del componente físico, la concentración juega un papel determinante desde el instante en el que se activa la señal de salida. De ahí la importancia del trabajo psicológico.

La psicología del duelo

La velocidad no solo enfrenta a los escaladores contra el cronómetro, sino también entre sí. La proximidad visual con el rival durante la ascensión introduce un elemento psicológico que transforma cada carrera en un duelo táctico en el que no sólo el acto reflejo interviene.

Algunos escaladores optan por ignorar al rival y centrarse exclusivamente en su propia ejecución. Otros, en cambio, utilizan la referencia visual como estímulo para aumentar el ritmo en los últimos metros. Y hay quienes, en primeras rondas, se centran sólo en sí mismo y admiten que cuando llegan a rondas finales mantienen contacto visual, por el rabillo del ojo, con su contrincante. Esta (vertiginosa) toma de decisiones en tiempo real añade un tinte táctico también a la modalidad. Por ejemplo, si un competidor observa que su rival ha cometido un error y se ha caído, él ya no tiene por qué arriesgar o quemar energía en el ascenso y puede conservar fuerzas para el siguiente reto.

Los (increíbles) récords escalando un muro de 15 metros

La evolución de la velocidad en los últimos años ha sido muy rápida gracias a la especialización y profesionalización de la disciplina. Su entrada en el programa de los Juegos Olímpicos desde Tokio, reforzándose en París 2024 (con programa propio), ha sido clave y de ahí que haya habido grandes mejoras en los últimos años en apartados como la preparación física, el análisis biomecánico y la optimización de la técnica. Además, ahora hay escaladores con ese perfil específico y que han situado los actuales récords en algo que hubiera parecido inalcanzable hasta hace poco.

Actualmente, estos son los récords mundiales:

Masculino : 4.64 segundos, establecido por Sam Watson (Estados Unidos) en la Copa del Mundo IFSC en Bali el 3 de mayo de 2025.

: 4.64 segundos, establecido por Sam Watson (Estados Unidos) en la Copa del Mundo IFSC en Bali el 3 de mayo de 2025. Femenino: 6.03 segundos, establecido por Aleksandra Mirosław (Polonia) en el Campeonato Mundial IFSC en Seúl el 24 de septiembre de 2025.

En cuanto a España, estos son los actuales mejores tiempos:

Masculino : 5.01 segundos, logrado por Erik Noya en 2024 en Copa del Mundo IFSC (Chamonix).

: 5.01 segundos, logrado por Erik Noya en 2024 en Copa del Mundo IFSC (Chamonix). Femenino: 6.86 segundos, logrado por Leslie Romero en marzo de 2025 durante la Copa del Mundo IFSC (Chamonix)

World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, una jornada inolvidable. / Cedida

Atletas internacionales en Alcobendas

La espectacularidad sobre el muro de 15 metros de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 está asegurada gracias a la presencia de referentes internacionales como Jianguo Long, Aleksandra Miroslaw (poseedora del actual récord del mundo), Samuel Watson (poseedor del actual récord del mundo) o Yafei Zhou. Sus participaciones garantizan el máximo nivel competitivo.

En cuanto al equipo nacional, el que más arropado estará en las gradas, también tendrá protagonismo en Alcobendas con la participación de nuestros escaladores de récord, Leslie Romero y Erik Noya, además de otros candidatos como Carla Martínez y Miguel Gómez. Cada vez más, esta modalidad está expandiéndose y la presencia de estas figuras, tanto nacionales como internacionales, seguramente inspirará a más de uno y una de entre el público.

Dónde ver la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 por TV

Las semifinales y finales de la disciplina de velocidad, y también las de búlder, podrán seguirse en streaming a través de Eurosport en HBO Max.

Recordemos que la competición se desarrollará en la explanada del Polideportivo José Caballero de Alcobendas, que durante cuatro jornadas acogerá tanto el programa deportivo como las actividades paralelas previstas dentro del village del evento. La velocidad se presenta como uno de los grandes atractivos para el público, aunque no será el único aliciente para pasar cuatro días inolvidables, llenos de emoción y experiencias.