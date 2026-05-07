Grupo La Plana se adhiere como participante al Pacto Mundial de la ONU España

Grupo La Plana se ha adherido como participante al Pacto Mundial de la ONU España, la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del mundo y la única organización con mandato de Naciones Unidas para promover en el ámbito empresarial los Diez Principios en materia de derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción, así como la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Lanzado en el año 2000, el Pacto Mundial de la ONU reúne actualmente a más de 25.400 entidades adheridas en más de 160 países y cuenta con 64 redes nacionales. En España, más de 1.800 organizaciones forman parte de la iniciativa, lo que sitúa a la red española entre las tres más relevantes del mundo.

Con esta adhesión, Grupo La Plana refuerza su compromiso con una gestión empresarial responsable y con la integración de la sostenibilidad en su estrategia y en su modelo de negocio. La participación en esta iniciativa implica avanzar conforme a los Diez Principios del Pacto Mundial de la ONU, relacionados con la protección de los derechos humanos, el respeto a los derechos laborales, la responsabilidad ambiental y la lucha contra la corrupción.

Además de incorporarse a una red global de organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible, Grupo La Plana pasa a formar parte de un espacio de aprendizaje, colaboración y diálogo orientado a compartir buenas prácticas y a contribuir de forma activa a los grandes retos sociales y ambientales del presente.

Grupo La Plana se ha adherido como participante al Pacto Mundial de la ONU España. / Grupo La Plana

Este paso se enmarca en la trayectoria que la compañía viene consolidando en materia de sostenibilidad. En 2025, Grupo La Plana presentó su Plan de Acción Climática, una hoja de ruta integrada en su Plan Director de Sostenibilidad 2023–2027 con la que refuerza su compromiso con la transición energética, la descarbonización y la protección del medioambiente, fijando además el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2040. A ello se suma la publicación anual de su Reporte ESG —cuya edición 2025 verá la luz próximamente—, una herramienta de transparencia y rendición de cuentas con la que informa sobre su desempeño ambiental, social, ético y de gobernanza.

Con esta incorporación, Grupo La Plana refuerza una hoja de ruta orientada a integrar la sostenibilidad de forma transversal en su actividad y a seguir avanzando en un modelo de gestión responsable, alineado con los principales retos sociales, ambientales y éticos del entorno empresarial actual.

Sobre Grupo La Plana

Grupo La Plana es un grupo empresarial familiar especializado en la fabricación de envases y embalajes de cartón ondulado y compacto, y soluciones de exposición para el punto de venta en sectores como agricultura, alimentación, bebidas, cerámica, gran consumo y e-commerce. Su fundación tuvo lugar en Betxí (Castellón) en 1973, aunque actualmente cuenta ya con seis plantas de producción en diferentes puntos del territorio nacional: Betxí (Castellón), Onda (Castellón), Cenicero (La Rioja), Igualada (Barcelona), Leganés (Madrid) y Crevillente (Alicante). Junto con sus dieciséis centros de montaje y oficinas comerciales en Valencia y Almería suma 120.000 m2 de instalaciones.