Los Días del Dragón de OMODA JAECOO llegan a Castellón con descuentos de hasta 15.950€

Septiembre llega con una oportunidad especial para quienes están pensando en cambiar de coche. OMODA & JAECOO M Automoción Castellón celebra del 11 al 26 de septiembre una nueva edición de los Días del Dragón, una campaña que permite descubrir algunos de los modelos más destacados de ambas marcas con condiciones especiales durante tiempo limitado.

Durante estas dos semanas, los clientes podrán beneficiarse de hasta 15.950 euros de ahorro, dependiendo del modelo y de las condiciones aplicables, además de una fórmula de financiación que permite empezar a pagar en 2027.

Pero los Días del Dragón son también una ocasión para descubrir una gama cada vez más amplia, con alternativas para conductores que todavía prefieren un motor de gasolina, para quienes buscan las ventajas de un híbrido sin enchufe y para aquellos que quieren apostar por un híbrido enchufable o un vehículo completamente eléctrico.

Desde el gasolina hasta el híbrido enchufable / cedida

OMODA: electrificación desde diferentes perspectivas

El OMODA 5 SHS es una de las opciones para quienes quieren iniciarse en la electrificación sin necesidad de cargar el vehículo. Su sistema híbrido ofrece 224 CV, combina automáticamente el motor térmico y el eléctrico y homologa un consumo combinado de 5,3 l/100 km.

Para dar el salto a una conducción completamente eléctrica, el OMODA 5 EV desarrolla 211 CV y ofrece hasta 430 kilómetros de autonomía combinada WLTP, además de carga rápida de 130 kW, capaz de llevar la batería del 30 al 80% en unos 28 minutos.

Un escalón por encima se sitúa el OMODA 7 SHS híbrido enchufable, con 279 CV y hasta 92 kilómetros de autonomía eléctrica. Su combinación de batería, motor eléctrico y propulsor de gasolina permite superar los 1.200 kilómetros de autonomía total, convirtiéndolo en una propuesta especialmente versátil para combinar ciudad y viajes.

Para quienes buscan mayores prestaciones y un posicionamiento más premium, el OMODA 9 SHS alcanza los 537 CV, incorpora tracción total y ofrece hasta 145 kilómetros de autonomía eléctrica, además de superar los 1.100 kilómetros de autonomía total. Su equipamiento incluye elementos como suspensión electromagnética, Head-Up Display con realidad aumentada y asientos con calefacción, ventilación y masaje.

JAECOO: desde el gasolina hasta el híbrido enchufable

La familia JAECOO 5 permite elegir una misma filosofía SUV con tres tipos de propulsión diferentes. El JAECOO 5 gasolina equipa un motor 1.6 TGDI de 147 CV asociado a una transmisión automática de siete velocidades y ofrece un maletero de 480 litros, convirtiéndose en la opción más tradicional de la gama.

El JAECOO 5 híbrido añade la tecnología SHS con 224 CV, etiqueta ECO y un consumo combinado homologado de 5,3 l/100 km, sin necesidad de conectarlo a la red eléctrica.

La tercera alternativa es el JAECOO 5 EV, completamente eléctrico, con 211 CV, hasta 402 kilómetros de autonomía WLTP y carga rápida de hasta 130 kW.

El JAECOO 7 SHS híbrido enchufable amplía las posibilidades con 279 CV, 90 kilómetros de autonomía eléctrica y hasta 1.200 kilómetros de autonomía total. Su sistema decide automáticamente cuándo utilizar electricidad, gasolina o combinar ambas fuentes de energía según las necesidades de cada trayecto.

Y como buque insignia se encuentra el JAECOO 8 SHS, con 428 CV, tracción total, hasta 134 kilómetros de autonomía eléctrica y más de 1.000 kilómetros de autonomía total. Está disponible con cinco o siete plazas y apuesta especialmente por el espacio, el confort y la tecnología.

Del 11 al 26 de septiembre en Castellón

Los Días del Dragón permiten así conocer en un mismo espacio diferentes formas de entender la movilidad y comparar qué tecnología encaja mejor con el uso de cada conductor.

La campaña contempla además el adelanto de las ayudas del Programa Auto+ en aquellos modelos y operaciones que cumplan los requisitos correspondientes.

Hasta el 26 de septiembre, los interesados pueden descubrir la gama, conocer las condiciones de la promoción y probar los diferentes modelos en OMODA & JAECOO M Automoción Castellón.