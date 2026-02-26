Colegio Internacional San Cristóbal: Bachillerato Internacional desde Infantil en Castellón

Elegir colegio es una decisión estratégica para el futuro de cualquier niño. Las familias buscan hoy mucho más que buenos resultados académicos: desean un entorno seguro, acompañamiento personalizado, idiomas, educación emocional y una preparación real para un mundo global.

En ese contexto, el Colegio Internacional San Cristóbal se ha consolidado como uno de los grandes referentes educativos en Castellón. Fundado en 1970 como proyecto familiar, combina más de cinco décadas de experiencia con una firme apuesta por la innovación metodológica y la internacionalización.

Actualmente ofrece un recorrido educativo completo desde los 4 meses hasta la mayoría de edad, incluyendo Educación Infantil de primer ciclo (0-3 años), el continuo del Bachillerato Internacional (IB) en Infantil, Primari a ESO y Bachillerato , además de Bachillerato nacional y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior en las modalidades presencial y semipresencial.

Educación Infantil en Castellón

Si hay una etapa determinante en el desarrollo infantil, es la comprendida entre los 0 y los 6 años. En el Colegio Internacional San Cristóbal , la Educación Infantil no es solo el inicio del recorrido académico: es la base sobre la que se construye todo el proyecto educativo.

La Escuela Infantil, dirigida a niños desde los 4 meses, ofrece:

Entorno seguro, cálido y personalizado.

Inmersión en inglés.

Estimulación temprana basada en el desarrollo neuronal.

Aula Montessori que fomenta la autonomía e iniciativa.

Programa específico de educación emocional.

La metodología se apoya en la neurodidáctica , disciplina que estudia cómo aprende el cerebro. Está demostrado que los niños aprenden mejor cuando existe emoción, curiosidad y participación activa. Por eso el aprendizaje se diseña a través del juego, la experimentación y los retos adaptados a cada edad.

Además, desde los 3 años, los alumnos se incorporan al Programa de la Escuela Primaria(PEP) del Bachillerato Internacional, lo que convierte al centro en uno de los pocos colegios en España que ofrece IB desde edades tan tempranas.

A lo largo de más de cinco décadas, San Cristóbal ha evolucionado y adaptado a las nuevas realidades educativas y sociales. / Mediterráneo

Colegio del Mundo IB (Educación internacional desde los 3 hasta los 18 años)

En 2025, el Colegio Internacional San Cristóbal fue deesignado oficialmente Colegio del Mundo del Bachillerato Internacional (IB) , ofreciendo el continuo completo:

Este modelo educativo, reconocido mundialmente, no solo garantiza rigor académico, sino que desarrolla un perfil de alumno con mentalidad internacional, pensamiento crítico y compromiso social.

El IB fomenta que los estudiantes sean:

Indagadores

Pensadores críticos

Buenos comunicadores

Solidarios

Reflexivos

Íntegros

Más allá de memorizar contenidos, aprenden a conectar conocimientos, analizar situaciones reales y aplicar lo aprendido a contextos globales.

El Programadel Diploma (PD), reconocido por universidades de todo el mundo, proporciona una excelente preparación para el acceso a estudios superiores nacionales e internacionales.

Proyecto educativo integral: mucho más que contenidos académicos

Uno de los rasgos diferenciales del Colegio San Cristóbal es su enfoque integral del desarrollo del alumno.

Educación emocional estructurada

El centro cuenta con un programa propio que trabaja:

Autoconocimiento.

Regulación emocional.

Habilidades sociales.

Bienestar personal.

En un entorno donde el rendimiento académico ya no es suficiente por sí solo, la inteligencia emocional se convierte en una competencia clave para el éxito personal, académico y profesional.

El colegio apuesta por un modelo plurilingüe en el que el castellano es la lengua vehicular y el inglés tiene un papel protagonista desde Infantil. Además, los alumnos estudian valenciano y francés, y pueden iniciarse en alemán.

Es centro preparador oficial de los exámenes Cambridge y está acreditado como centro Erasmus+, lo que permite intercambios y experiencias educativas en Europa.

Programas como English Week, Irish Week, intercambios con Canadá y cursos de verano internacionales refuerzan esta dimensión global.

Tecnología y competencia digital responsable

La tecnología se integra como herramienta de aprendizaje (TAC), desarrollando cinco grandes bloques competenciales:

Comunicación y colaboración digital.

Alfabetización informacional.

Creación de contenidos.

Seguridad digital.

Resolución de problemas.

El objetivo no es solo usar dispositivos, sino formar alumnos críticos y responsables en entornos digitales.

Deporte, música y hábitos saludables

La práctica deportiva regular mejora la concentración, la memoria y el bienestar emocional. El centro desarrolla un programa deportivo estructurado que fomenta la adquisición de hábitos saludables duraderos. La música, integrada desde los primeros años, potencia la creatividad, la sensibilidad y la autoestima.

Además, el colegio impulsa un Departamento de Hábitos Saludables que promueve alimentación equilibrada, descanso adecuado y bienestar emocional como parte del aprendizaje diario.

Acompañamiento personalizado y orientación continua

Uno de los factores que más valoran las familias es la cercanía. El Colegio Internacional San Cristóbal dispone de:

Departamento de Orientación.

Logopedia.

Psicología escolar.

Refuerzos educativos personalizados.

Seguimiento tutorial constante.

Enfermería escolar.

Escuela de Familias.

La comunicación fluida entre colegio y familia permite una compañamiento real en cada etapa.

Bachillerato y Formación Profesional

Además del Bachillerato Internacional, el centro ofrece Bachillerato LOMLOE en las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales.

En el ámbito profesional, dispone de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior en:

Gestión Administrativa

Atencióna Personas en Situación de Dependencia

Cuidados Auxiliares de Enfermería

Administración y Finanzas

Educación Infantil

Dietética

Todos ellos estructurados en dos modalida desde estudio, presencial y semipresencial, adaptándose a las necesidades del alumnado.

Un colegio privado en Castellón convocación familiary mirada al mundo

Tras másde 50 años de trayectoria, el Colegio Internacional San Cristóbal combina tradición, innovación y mentalidad internacional.

Su propuesta educativa se resume en cinco pilares:

Atención personalizada y carácter familiar. Bachillerato Internacional desde los 3años. Educación emocional y desarrollo integral. Plurilingüismo e internacionalización. Preparación académica sólida para universidad y mundo profesional.

Para las familias que buscan en Castellón un colegio privado con proyecto educativo estable, innovador y orientado al futuro, San Cristóbal representa una opción consolidada y diferencial.

Porque educar no es solo enseñar materias. Es acompañar a cada alumno para que descubra su potencial y pueda construir su propio camino en un mundo global.

Mapa de ubicación del Colegio Internacional San Cristóbal.

Solicita una visita personalizada con el centro educativo, a través de este enlace.