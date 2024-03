Un abans i un després per a la Vall

De què parlem quan parlem de fons europeus? Podria ser el títol d’un llibre de Raymond Carver. Però és més fàcil. Moltes vegades sembla que quan parlem d’Europa, parlem d’alguna cosa que està a milers de quilòmetres de nosaltres. Però parlar d’Europa és parlar de la Vall i de vincles que ens uneixen. Gràcies al treball ben fet, som un dels ajuntaments d’Espanya que més diners ha aconseguit portar de finançament europeu per a fer projectes de present i de futur. De fet, el 10% dels fons Next Generation que han vingut a la província s’han quedat a la Vall.

Uns diners que ja estan transformant i continuaran transformant la ciutat. Parlem de més de 14 milions d’euros. I no anem a quedar-nos en això. Anem a seguir per este camí que ja hem començat per fer de la Vall una ciutat europea. Perquè Europa està al nostre costat i hem d’aprofitar-ho. Vam ser pioners a crear un grup de treball per a la captació d’estes ajudes europees que s’emmarquen en el Pla de Recuperació i Resiliència i ha donat uns fruits que seran molt beneficiosos per a la Vall i, sobretot, per als vallers i valleres. Eixe era l’objectiu i s’ha complit.

230.000 euros

Perquè veieu que açò no és fum de canyes, posaré un exemple que està a punt d’acabar. Una de les ajudes que hem rebut ha sigut per a la transformació digital i la modernització de l’administració, amb una inversió de quasi 230.000 euros. Una subvenció que ens permet avançar en la construcció de l’smart city (ciutat intel·ligent). Com? Connectant tots els edificis públics de la ciutat mitjançant el desplegament d’un anell de fibra òptica. Això suposa crear una nova infraestructura de comunicacions, estalviar energia i ser més eficients i capaços de recollir dades per a analitzar-les i millorar.

En poc de temps serà possible obtindre indicadors de trànsit, mediambientals, sobre trajectes a peu o en bicicleta, sobre hores punta en diferents serveis o espais públics o el nivell d’ompliment dels contenidors. Pareix ciència-ficció, però això és una smart city. També l’automatització dels punts de gestió de l’enllumenat públic, que a través de l’ús de la tecnologia serà més eficient i s’adaptarà millor a les necessitats de cada moment.

Amb esta xarxa de comunicacions també connectem totes les dependències municipals, fent que disposen dels mateixos serveis que els edificis principals. Així, facilitarem la mobilitat del personal públic a altres instal·lacions, com els centres socials dels barris, garantint el seu accés a totes les aplicacions. A més eliminem servidors auxiliars o satèl·lit que fins ara eren necessaris, però que en molts casos estaven desfasats i desactualitzats. De nou, més estalvi energètic i econòmic. I ens fa estar més a prop de la sostenibilitat energètica que marca l’Agenda 2030.

Reduïm la burocràcia

Com veieu, són tangibles. Encara que les obres per a fer esta inversió no siguen visibles. Com tampoc ho és el treball perquè l’Ajuntament s’integre amb la carpeta ciutadania i altres aplicacions i sistemes d’administracions superiors. Són serveis bàsics de l’administració digital, com el registre electrònic, les notificacions electròniques, la facturació o la integració d’expedients. Així, es facilita la interoperabilitat administrativa i es facilita a la ciutadania i a les empreses una visió centralitzada. En definitiva, reduïm la burocràcia i els tràmits, perquè tindrem al nostre abast documentació que ja han entregat a altres administracions públiques, per exemple.

Per això era tan important pujar al carro dels fons europeus. Perquè ens permeten fer coses que difícilment podríem fer amb recursos propis. És el cas del Camí de l’Aigua, que ja té la seua segona fase a punt de licitar-se perquè comencen les obres. També de la rehabilitació urbana del barri Colonia San Antonio, de l’ampliació i reforma de l’ajuntament, de la recuperació de la Torre de Benissahat o de la transformació de la Fàbrica de la Llum en un museu, que inclou l’adequació de l’entorn de l’aqüeducte i la connexió amb el paratge de Sant Josep.

Queda molt per fer. Però durant esta legislatura tots estos projectes, alguns molt anhelats, seran una realitat. Per això parle tant de fons europeus. Perquè són un abans i un després per a la Vall i ens permeten mirar al futur amb esperança i amb optimisme. Endavant!

Alcaldessa de la Vall d’Uixó