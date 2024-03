Marisa Ribes, una mujer real

Acabamos de conceder el Premio Olimpia, la distinción que entrega el Ayuntamiento de Castellón para reconocer el trabajo que han hecho las mujeres de nuestra ciudad a favor de la igualdad real. Y este año no podía haber recaído en una persona mejor: Marisa Ribes, una mujer cuya trayectoria vital representa el triunfo de la constancia, de la valentía, de la lucha infatigable para conseguir las metas trazadas. Con una trayectoria profesional de 40 años, ha trabajado y demostrado que la mujer podía ocupar cualquier papel en la sociedad, independientemente de su origen, rompiendo moldes hace ya varias décadas. Sin ataduras, sin enfrentamientos ni reproches. Solo determinación y trabajo entregado.

Ha llevado la bandera de la igualdad hasta el último rincón de esta ciudad. Marisa Ribes fue concejala de Gente Mayor, de Comercio y Consumo, de Participación Ciudadana y de Sanidad. Fundó la Asociación de Mujeres Demócratas, dando visibilidad y voz a un colectivo de mujeres que puso en valor el pensamiento y la participación de las mujeres de la capital en el ámbito político y social, desde un punto de vista liberal porque las mujeres debían tener su voz y voto. Presidió la Junta de Amas de Casa, Usuarios y Consumidores Lledó, e impulsó la Asociación de Mujeres Monoparentales defendiendo el derecho de todas ellas a ser independientes.

Además, también se dejó la piel por dignificar la calidad de vida y el papel de los mayores de Castellón, y promovió el asociacionismo y la participación ciudadana. Casi nada. Sin pancartas, sin estridencias, sin consignas excluyentes, sin bandos. Solo trabajo y determinación.

Este es el modelo de igualdad que queremos para Castellón. Una ciudad que camina con paso firme hacia el respeto entre hombres y mujeres, y la igualdad plena. Que cada día rompe barreras y techos de cristal. El feminismo no se demuestra detrás de la pancarta sino ayudando y construyendo, sumando esfuerzos, concienciando y educando en unos valores que son universales, que cada vez están más asumidos, pero sobre los que hay que seguir trabajando, para que no se dé ningún paso atrás.

Especialmente sensible es esta cuestión en materia de violencia contra las mujeres. Antes de tener el privilegio de trabajar por los castellonenses como alcaldesa, he ejercicio mi trabajo en la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, en la que he vivido en primera persona lo que significa esta lacra que se debe erradicar de nuestra sociedad y que solo se conseguirá si lo hacemos con la educación, desde las aulas. Porque ya lo dijo Nelson Mandela: «La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo».

Igualdad

No puedo estar más orgullosa de poder celebrar el Día Internacional de la Mujer, mi primero al frente del gobierno municipal, con un programación que hemos impulsado desde el Ayuntamiento de carácter plural, pero integradora; reivindicativa, pero respetuosa; concienciando, pero sin extremismos ni revanchas. El Gobierno que tengo el honor de presidir defiende la igualdad entre hombres y mujeres, y que a nadie le quepa ninguna duda que va a seguir siendo así, como ya hemos venido demostrando en todas nuestras etapas al frente del Ayuntamiento de Castellón, desde el que, por ejemplo, impulsamos el I Plan de Igualdad de la ciudad. Como ha venido haciendo Marisa Ribes, nuestra flamante Premio Olimpia 2024. Nuestro modelo es diametralmente opuesto de quienes promueven leyes sectarias como la del solo sí es sí, que ponen en la calle a violadores y maltratadores. De este modo, no se construye una sociedad mejor, como la que nosotros queremos.

No hay metas inalcanzables, ni sueños imposibles. Con trabajo, voluntad de superación y determinación, construiremos el Castellón de todos y para todos que merecemos y necesitamos. Y nuestra ciudad sigue caminando por esta senda, con paso firme, para conseguir que sea más igualitaria y justa. De la misma manera que lo ha hecho durante 40 años Marisa Ribes, una mujer real, un ejemplo a seguir por todas las que le sucedemos.

Alcaldesa de Castellón