Més oportunitats i més futur per a la Vall

Qui no vol a la seua ciutat més empreses, més ocupació, més oportunitats i més futur? Per a aconseguir-ho cal un projecte de ciutat. I no tots el tenen. A la Vall d’Uixó, fa nou anys em vaig marcar l’objectiu de tornar a posar-la en el mapa i fer-la avançar. La setmana passada es va culminar un treball que va començar fa molt de temps i que suposa un abans i un després en el futur de la nostra ciutat. Al ple municipal de l’Ajuntament es van aprovar les bases de programació per a contractar a l’agent urbanitzador de Belcaire, amb el vot a favor de tots els partits polítics.

Això és important i demostra que este és un projecte de ciutat, que va més enllà dels partidismes i dels colors polítics. És una iniciativa vital per a continuar avançant, perquè permetrà la reindustrialització de la Vall. L’ampliació de sòl industrial en quasi 700.000 m², amb parcel·les de grans dimensions per a adaptar-se a les necessitats del mercat, suposarà que les empreses ja instal·lades als nostres polígons puguen créixer i que noves inversions puguen arribar en els pròxims anys. De la mà, es crearà riquesa i ocupació. Llocs de treball que naixeran també per a aprofitar els efectes positius de l’obertura de la macrofactories de bateries elèctriques de Volkswagen a Sagunt.

Amb l’aprovació al ple s’obri el procediment per a presentar propostes per a agent urbanitzador de l’ampliació del polígon, amb un termini de tres mesos. No podem perdre ni un minut per a avançar esta qüestió, perquè és molt important per a la Vall. Per això, paral·lelament des de l’Ajuntament estem mantenint converses amb la Conselleria per a agilitzar els tràmits de la declaració ambiental i territorial estratègica, una vegada s’ha aprovat el document d’abast. Fins a 18 òrgans i institucions han informat sobre el projecte i tenim la intenció d’anar el més ràpid possible dins dels terminis legals. Perquè la Vall no pot esperar. Ara és el moment d’aprofitar totes les oportunitats que tenim. Si estem en este punt, amb l’inici de la urbanització cada vegada més a prop, és perquè tenim un full de ruta clar per al desenvolupament industrial. A curt termini, la legislatura passada es van constituir les dos entitats de gestió i modernització (EGM) dels polígons Belcaire i Mesquita, creant una interlocució que era molt necessària entre les empreses i l’Ajuntament.

A mitjà termini, al desembre va acabar la construcció del pont de connexió entre els polígons i es va obrir al trànsit, desbloquejant així un requisit obligatori per al desbloqueig de Belcaire C.

Creació d’ocupació

I ara estem cada vegada més a prop d’aconseguir complir amb l’objectiu a llarg termini, que era precisament ampliar el polígon. Ho he dit ja diverses vegades i ho repetisc: no som encara conscients de tot el que va a suposar l’arribada de Volkswagen a Sagunt, en termes de creació d’ocupació i de necessitat de serveis. Per això estic convençuda que este fet serà determinant per a la Vall, que pot augmentar de població després de molts anys i reduir la taxa d’atur per baix del 10% (no passa des de 2007). Tenim l’aval i la credibilitat del treball ja fet i la il·lusió per continuar-lo.

Paral·lelament a estes tres fites del full de ruta per a la reindustrialització hem treballat per a que noves empreses vinguen a la Vall. És el cas d’Stadler, la multinacional que fabrica trens i locomotores per a tot el món i que des de l’estiu passat està instal·lada al polígon Mesquita. Ja hem rebut interessos d’empreses per a vindre al nou sòl industrial que anem a crear, el qual suposarà inversió i creació de llocs de treball a la nostra ciutat. No parle per parlar quan dic que estem davant una oportunitat històrica. I si parle molt d’este tema és perquè com més es parle més capacitat d’atracció tindrem. Ja sabeu que les coses no cauen del cel. A la Vall d’Uixó portem molt de temps buscant-les.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó