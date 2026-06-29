El verano pone a prueba la salud auditiva: cuidados para protegerla

Con la llegada del verano, las rutinas del día a día cambian totalmente: más tiempo al aire libre, terrazas, viajes, festivales y encuentros con amigos y familia. Momentos pensados para disfrutar, pero en los que, como explican los expertos en salud auditiva de Audika, la audición también se pone a prueba.

Escuchar bien una conversación en una terraza concurrida, seguir el ritmo de una cena entre amigos o disfrutar de la música sin molestias es clave para vivir plenamente esta época del año. Sin embargo, el verano también puede suponer nuevos desafíos para la salud auditiva, tanto en adultos como en niños.

Conectados al bienestar

La audición no es solo una cuestión física: es también emocional y social. Oír bien permite a los humanos conectar con quienes les rodean, participar activamente en conversaciones y disfrutar de los pequeños momentos que construyen el día a día.

Cuando aparece una pérdida auditiva, aunque sea leve, muchas personas comienzan a experimentar dificultades en entornos ruidosos, como terrazas o reuniones familiares. Esto puede generar frustración, inseguridad o incluso evitar ciertas situaciones sociales.

Además, la pérdida auditiva suele aparecer de forma progresiva, por lo que es habitual no detectarla a tiempo. A partir de los 50 años, el oído pierde sensibilidad, especialmente en las frecuencias que ayudan a entender las palabras, lo que hace que mantener conversaciones en ambientes con ruido sea cada vez más complicado.

Por eso, los expertos recomiendan realizar revisiones auditivas periódicas, igual que se hace con la vista o la tensión, para detectar cualquier cambio a tiempo y seguir disfrutando de la vida social sin limitaciones.

Baños sin riesgos

El verano también implica playa, piscina y actividades acuáticas, lo que puede afectar a la salud auditiva si no se toman ciertas precauciones. La humedad o el agua acumulada en el oído pueden favorecer infecciones como la otitis externa.

Cuidados para el futuro

El oído es un órgano especialmente sensible, y durante el verano está más expuesto a factores como el ruido, el agua o los cambios de presión. Por eso, la prevención juega un papel fundamental.

Desde Audika recuerdan la importancia de prestar atención a señales como la dificultad para seguir conversaciones o la necesidad de subir el volumen de la televisión, y destacan la importancia de realizar revisiones auditivas para detectar cualquier problema a tiempo.

Lucía Carmona, audioprotesista de Audika, señala: "Muchas personas no son conscientes de que tienen una pérdida auditiva hasta que empiezan a evitar conversaciones o situaciones sociales. Revisar la audición a tiempo es clave para seguir disfrutando de la vida con normalidad, especialmente en épocas como el verano, en las que compartimos más momentos con los demás".

En el centro Audika Castellón, ofrecen una atención personalizada con diagnóstico completo y revisiones auditivas gratuitas, facilitando así que cualquier persona pueda comprobar cómo está su audición de forma sencilla.