El Amics Castelló quería encender la mascletà de la Magdalena, pero se encontró con un UEMC Real Valladolid pero, sobre todo, con unos árbitros que ejercieron de aguafiestas: 33 faltas, tres eliminados y dos técnicas en el último minuto del Ciutat de Castelló. La derrota mantendrá, una semana más, a los castellonenses en descenso (80-84).

La crónica

El primer tiempo estuvo marcado por la descomunal actuación de Lotanna Nwogbo, estadounidense con pasaporte nigeriano y hermano menor de Zimmy, quien jugó en el TAU en la 2015/2016: 11 puntos y 15 de valoración en 10 minutos sin errores. Aun así, el marcador era de 14-18.

El conjunto pucelano se despegó a continuación (16-25), pero un parcial de 17-7 puso las cosas en su sitio, hasta el punto de que un triple de Gonzalo Bressan ponía por delante a los locales. Otro posterior de Dani Manchón dejaba las espaldas por todo lo alto en el ecuador del choque (36-36).

El Amics, gracias a la aportación de todos los disponibles (no estaba Calvin Hermanson), pero con un Vladi Orlov aún falto de acoplamiento (jugó solo seis minutos, en los que no anotó y cometió cuatro faltas muy rápidas), mantenía pequeñas ventajas, no más allá de cuatro puntos, como acabó el tercer parcial (61-57).

Los árbitros, los aguafiestas del Amics Castelló contra el Real Valladolid (80-84) / FEB

El peso de las faltas

Las personales ya pesaban en los locales, con una rotación más ajustada que su oponente: el último fichaje estaba al borde de la suspensión, con Bressan y Viny Okouo con tres. Aun así, dos tiros libres de Álvaro Martínez colocaron el 64-59. Esos nueve minutos que faltaban fueron una auténtica montaña rusa. El marcador tan pronto estaba en un 67-72 como, después de dos minutos y medio repletos de imprecisiones, ponerse en un esperanzador 73-72, gracias al 2+1 de Eric Stutz, a solo 1.24 para la conclusión.

El desenlace

De la ilusión al desencanto. El Valladolid volvió a darle la vuelta al electrónico (73-79, a 36 segundos del final), en un último minuto eterno y repleto de bronca. Un triple de Rubén Domínguez aún dio esperanzas (79-80, a seis segundos), pero los visitantes supieron gestionar la ventaja para llevarse una polémica victoria.

Ficha técnica