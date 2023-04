Retrasan la reforma de las aceras de la avenida Mediterránea de Burriana tras las quejas

El Ayuntamiento de Burriana retrasará la reforma de las aceras de la avenida Mediterránea hasta septiembre para minimizar las molestias en esta zona tan concurrida en verano. Todo después de la polvareda levantada con motivo de la coincidencia del comienzo de los trabajos con la época de más trasiego y beneficio para los locales de restauración y ocio.

El edil de Zona Marítima, Vicent Aparisi, explicó que la avenida, y más concretamente la zona para los peatones, «es uno de los tramos más pisados durante estas fechas por lo que el plan de obra contempla mantenerlo como está hasta que, al menos, acabe el verano».

Con todo, el calendario adelantado por el consistorio fijaba la fecha de comienzo de las labores a ayer, pero como pudo comprobar Mediterráneo, los operarios de la UTE adjudicataria Aglomerados los Serranos y Gimecons no han realizado ninguna tarea ni pudo apreciarse movimiento de maquinaria a lo largo del trazado.

Desde los servicios técnicos municipales confirmaron que, sobre el papel, las obras ya han comenzado dado que está firmada el acta de replanteo y que esperan que esta semana empiecen las primeras labores.

Aparisi apuntó que la idea es «comenzar con la construcción del colector central que implicará la apertura de una zanja de tres metros de profundidad», de hecho, hace semanas que hay señalizaciones en el entorno de la rotonda del Puerto.

Malestar mayúsculo

Pese a todas estas explicaciones, la Asociación de Hostelería manifiesta su mayúsculo malestar con la falta de comunicación del Ayuntamiento respecto al inicio de las labores. Desde la entidad, emitieron un nuevo comunicado tras la promesa hecha por el edil de Zona Marítima convocar una reunión con todas las partes implicadas.

Esgrimieron que «a día de hoy (ayer para el lector) no hemos recibido ninguna respuesta y hemos escuchado atónitos como la alcaldesa, Maria Josep Safont, comunicó en la comisión informativa de la semana pasada que no se iba a debatir ninguna propuesta y descartaban cualquier moratoria». Insisten en que no se pone en tela de juicio la necesidad de las obras, sino que se reiteran "en la petición de que el proyecto se retrase hasta la temporada baja para que no afecte a nuestros negocios».