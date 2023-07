El PSPV de Burriana tilda de “muy mala noticia” y de “retroceso” la entrada de Vox en el ejectuvo municipal “después de que el PP de Jorge Monferrer les haya cedido un lugar determinante desde el que aplicar sus políticas ultra”. El secretario general local, Vicent Aparisi, valora negativamente el acuerdo de gobierno que, a falta de conocer todos los detalles, elimina del organigrama municipal las áreas de igualdad y medio ambiente, “lo que es una muestra de la cesión del PP a los postulados negacionistas de Vox”. “Desde hoy Burriana, de forma institucional, aparta al colectivo LGTBI, niega la existencia de la violencia de género y del cambio climático que tanto daño puede hacer a nuestro frente litoral y reniega de la lengua y cultura locales”. Aparisi reprocha a Monferrer que “deje entrar a la peor política en la administración local y que esté dispuesto a blanquearlo para sostenerse en el poder”.

El representante del PSPV local muestra su preocupación por el reparto de concejalías acordado por el tándem PP-Vox y que "deja para los ultra áreas tan significativas como la de cultura o la eliminación del departamento de Igualdad". “Las políticas para igualar a las mujeres y los hombres no tienen cabida en esta ciudad y el responsable último es el PP”. En cuanto a la cultura, desde el PSPV temen que Vox haga efectiva la discriminación del valenciano en la programación cultural y que se elimine el topónimo ‘Borriana’, que ha desaparecido ya de todas las plataformas municipales.

Asimismo, Vicent Aparisi espera “que el clima de desencuentros, salidas de tono y descalificaciones a las que hemos estado habituados estos últimos años no se intensifique y que el pleno sea un lugar donde poder debatir desde el respeto y las argumentaciones y no desde el ‘hooliganismo’. “Desde el PSPV estaremos vigilantes para que la extrema derecha no imponga sus ideales en los que no caben los que piensan diferente a ellos”.