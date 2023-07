La anunciada moción de censura en Vilafamés entre el PSPV-PSOE y Compromís para arrebatar la alcaldía al PP y enmendar la pifia de los socialistas durante la votación del pleno de investidura del 17 de junio se hará de rogar más de lo inicialmente previsto. Aunque en un principio la intención del bloque de la izquierda era que a estas alturas ya hubieran debatido esa moción con el objetivo de lograr ya el cambio de alcaldía, tendrán que esperar a septiembre.

Tal como ha podido conocer Mediterráneo, la idea de la bancada progresista es presentar esa censura dentro de un mes, nada más finalice la semana de fiestas patronales (son del 11 al 20 de agosto), por lo que esa semana siguiente es la que tiene marcado en el calendario el PSPV y Compromís para dar el paso de registrarla.

Cumplido ese trámite, deberán esperar un plazo de 10 días hábiles, de manera que será durante la primera quincena de septiembre cuando tendrá lugar el pleno en el que, a priori, la izquierda llevará la moción de censura a pleno y Marisa Torlá (PP) dejará de ser alcaldesa de Vilafamés.

Pero, ¿por qué esperan tanto? Según fuentes cercanas al futuro pacto progresista, porque no querían entorpecer las aspiraciones políticas de la actual munícipe, ya que se creía que, «si Torlá no era alcaldesa no podría llegar a ser diputada provincial», tal como a la postre sí ha ocurrido, ya que la popular es la responsable provincial del área de Bienestar Social.

A ese factor hay que unir que no quieren politizar las fiestas (desde la izquierda esgrimen que el PSPV ya las había dejado preparadas y habían contratado los toros y las orquestas antes del pleno de investidura), por lo que dejarán pasar la semana grande.

Pleno de organización

Este miércoles tuvo lugar el pleno de organización, en el que el equipo de gobierno (PP) ratificó el reparto de áreas entre sus cuatro concejales. Además de la alcaldía, Torlá llevará Gobernación, Personal, Contratación, Sanidad, Cultura, Patrimonio y BIC. Mauricio José Marzá se encargará de Hacienda, Urbanismo, Agricultura, Educación. Carlos Lliberós estará al frente de Turismo, Sector Productivo, Comercio Local, Medio Ambiente; y Alejandro Basevi toma las riendas de Deportes, Comunicación, Fiestas, Juventud, Bienestar e Igualdad.