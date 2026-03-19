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Moeve Fútbol Zone 1x18: la jornada 29 de LaLiga y foco en el derbi madrileño
Moeve Fútbol Zone regresa el 23 de marzo, con un nuevo programa centrado en el análisis de la jornada en LaLiga EA Sports, Liga F Moeve y Liga Hypermotion, con especial atención al derbi madrileño y a los puntos clave de la jornada 29 del campeonato
La emisión arranca con la editorial de Christian Blasco, que pone sobre la mesa las claves de la actualidad futbolística antes de dar paso al repaso de la jornada a cargo de Xavi Espinosa, encargado de analizar cómo queda la clasificación, los resultados del fin de semana y el calendario de las principales competiciones.
La jornada 29 y el derbi, a debate
El bloque central del programa pone el foco en LaLiga EA Sports, con la participación del periodista Eloy Lecina y de la entrenadora y comentarista Juli Garcia, que analizan en profundidad lo que ha dejado la jornada 29. Además, el programa conecta con Rubén Uría para abordar todas las claves del derbi madrileño del fin de semana, uno de los partidos más destacados de la jornada.
Como es habitual, se recupera la sección “Unpopular Opinion”, donde los tertulianos comparten sus opiniones más controvertidas sobre la actualidad futbolística, aportando un punto de debate más directo y sin filtros. El bloque se completa con la intervención de Jordi Roura, del Diari de Girona, que ofrece las claves del partido entre Osasuna y Girona.
Moeve Fútbol Zone
El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas
Liga Hypermotion y análisis desde dentro
El programa también dedica espacio a la Liga Hypermotion, con Mario Jiménez, que repasa la jornada 31 y desgrana las principales claves de la categoría. Además, en el espacio de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Paco Cabrera, de La Provincia, analiza el encuentro entre Las Palmas y Sporting de Gijón.
Liga F y LaLiga Genuine Moeve
En clave femenina, Maria Tikas repasa la jornada de La Liga F Moeve y destaca los tres mejores goles del fin de semana. El espacio “Fútbol para todos” vuelve a centrarse en LaLiga Genuine Moeve, con Blanca Sánchez, que presenta la segunda historia de la fase celebrada en Gijón, con la afición como protagonista.
El pulso de la jornada en redes
Antes del cierre, Joaco Soneira repasa lo más viral del fin de semana: imágenes destacadas de la jornada, el vídeo a pie de calle y las respuestas más llamativas de los aficionados a la pregunta lanzada desde la cuenta de SPORT en la red social X. Un programa que combina análisis, debate y actualidad para repasar todo lo que deja el fin de semana futbolístico.
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