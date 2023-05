Sindicatos y patronales piden que las nuevas elecciones no paralicen el proceso de ayudas a la cerámica

Era de prever que, una vez celebradas las elecciones municipales y autonómicas, dentro de unos meses tocara volver ante las urnas. Lo que no se espera que fuera tan pronto. A la sorpresa inicial se une la inquietud por lo que pueda pasar con las ayudas del Gobierno a la cerámica. Después de haberse mantenido dos encuentros presenciales con el ministro de Industria, Héctor Gómez, se esperaba que en breve se conociera el sistema de reparto. Ahora hay temor a que este procedimiento se retrase, o incluso a que se solo se retome cuando se forme el nuevo Gobierno. Algo que se daría, como muy pronto, a finales de verano, cuando el sector azulejero y los agentes sociales, incluidos los sindicatos, llevan tiempo demandando celeridad en este asunto.

El primero en poner de manifiesto esta intranquilidad fue el presidente autonómico de la patronal CEV, Salvador Navarro, quien expuso la situación tanto de las ayudas para respaldar a sectores industriales como los planes de recuperación y transformación económica (Perte).

En una respuesta al senador del PP Alberto Fabra, el ministro Gómez expresó en la Cámara Alta que la orden para conocer las características de las ayudas se publicaría «de forma inminente». Por esto, de un modo más o menos sutil, tanto las patronales como los sindicatos reclaman que no se detenga este proceso.

Una situación parecida se da con la modificación de la Ley Crea y Crece, con el fin de que aquellas empresas que tienen problemas para atender pagos como consecuencia de la crisis energética pueda optar a las ayudas. El trámite ya contó con el visto bueno del Congreso de los Diputados, y se esperaba que la semana próxima pasara por el Senado. Algo que podría estar ahora en el aire.

Plazos

Después de prometerse el pasado mes de noviembre, con motivo de una visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la cumbre España-Rumanía celebrada en Castelló, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de ayudas de 450 millones de euros, que deben repartirse entre una treintena de sectores industriales gasintensivos. Transcurrido casi medio año, el principal trámite realizado es la información pública del sistema de reparto.

Mientras, a la espera de que se conozca el procedimiento al detalle, con el fin de que las empresas puedan pedir las ayudas, la Unión Europea ya ha autorizado este paquete de dinero, con la indicación de que la adjudicación del dinero se haga antes del 31 de diciembre. Tres meses antes de lo que contemplaba Industria en su borrador. CEV Castellón manifestó el pasado viernes su malestar, al indicar que las soluciones aportadas por el Gobierno «no resuelven el problema de competitividad del tejido productivo de la provincia», y que por ahora hay «buenas palabras, pero pocos resultados».

CEV: «Nos preocupa que haya parálisis de la gestión»

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana en Castellón, Luis Martí, no entra a valorar en las motivaciones del adelanto de los comicios generales, pero afirma que desde la organización «nos preocupa que esto provoque una parálisis de la gestión por parte de la Administración, por lo que pedimos que no cese la intensidad del trabajo». Un argumento que suma al hecho de que, en estos momentos «ya hay autonomías sin parlamentos, por las elecciones del domingo, por lo que no sabemos en qué situación nos deja». Por otro lado, el presidente de CEV en la Comunitat, Salvador Navarro, que «las ayudas al tejido productivo siguen sin llegar, la burocracia sigue creciendo, y mientras tanto los países con lo que competimos siguen ganando terreno».

Ascer: «Puede dejar en suspenso procesos legislativos»

La organización que agrupa a los fabricantes de cerámica, Ascer, puso ayer de manifiesto «que esta coyuntura puede traducirse en una paralización de infinidad de procesos en la Administración como son las ayudas a los gasintensivos, o dejar en suspenso procesos legislativos como la enmienda a Ley Crea y Crece o la Ley de Industria». A esta duda generada por la convocatoria anticipada de elecciones se une «la manera en que también podría afectar a los Perte, etc». Por estas razones, consideran que «la incertidumbre y la falta de estabilidad son siempre negativas para el normal funcionamiento de la economía y las empresas». Justo en un momento en el que se había anunciado que en un breve plazo de tiempo se darían a conocer los mecanismos de reparto de las ayudas, que tanto ha demandado la industria azulejera.

CCOO: «Lo que ya no se ha logrado parece que no llegará»

El secretario general de CCOO en la provincia, Albert Fernàndez, se muestra pesimista sobre el devenir de las ayudas a la cerámica, ahora que se abre el periodo electoral de las generales. «Si ya llegaban tarde, no sabemos las consecuencias que pueda tener ahora; lo que no se ha conseguido ya, no parece que vaya a llegar», comentó. Por todo ello concluye que resultaría «sorprendente que un gobierno en funciones tome medidas que no ha tomado ya».

Fernàndez recuerda la necesidad de que las empresas del sector que sustenta buena parte de la riqueza provincial «tengan ayudas directas para recargar unas arcas que se encuentran mermadas con esta crisis», en medio de un panorama en el que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) pueden acabar desembocando en despidos directos (ERE).

UGT: «Tantos interlocutores del Gobierno no es bueno»

El dirigente de UGT de Castellón, Francisco Sacacia, recuerda que la gestión de las ayudas del Ejecutivo a las empresas gasintensivas comenzó con la ministra Reyes Maroto, a la que ha seguido el ministro Héctor Gómez. Y en función de cómo sean los resultados del 23 de julio, podría haber hasta un tercer ministro en pocos meses. «No es bueno tener tantos interlocutores en el Gobierno, salvo que cambien las reglas y decidan conceder todo lo que pide el sector de la cerámica», apunta Sacacia.

El secretario general de UGT comenta que, en el caso de que no llegue la inyección económica, «habría empresas que estarían barajando presentar expedientes de despidos», ante las dificultades de la industria, por lo que espera que el Ejecutivo aporte un panorama de certeza para ayudar a la estabilidad de esta industria.