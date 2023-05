«Veo expectativas de mayoría absoluta socialista en la Diputación»

-En este contexto preelectoral, ¿cómo explicaría a los castellonenses quién es José Martí?

-Precisamente lo expliqué en mi discurso de toma de posesión. Dije que llegaba a la presidencia un profesor de filosofía, un alcalde de pueblo y un socialdemócrata. A ver qué resultado daba el cóctel. Con humildad, pero con satisfacción, puedo decir que la combinación no ha ido mal para la provincia. Seguramente no lo habremos hecho todo bien, pero creo que hemos hecho muchas cosas acertadas. A ver que dice la ciudadanía.

-Es el primer presidente socialista de la Diputación de Castellón en décadas. ¿Qué ha sido lo mejor de la legislatura? ¿Y lo peor?

-Efectivamente, veintitrés años después de Francisco Solsona, recuperamos la institución provincial y un alcalde de pueblo llegaba a la Diputación. Era toda una declaración de intenciones y nunca agradeceré bastante a mi partido que confiara en mí para liderar este retorno. Lo mejor, a nivel personal, ha sido descubrir esta provincia en todas sus dimensiones, su pluralidad y su riqueza: sus gentes, sus paisajes, su patrimonio, su diversidad, sus historias. Una preciosidad... y creía conocerla. Lo peor, problemas de personal de la institución, que tenemos pendiente resolver. Seguiremos en ello para la próxima legislatura...

-¿Qué expectativas ve de qu al frente de la Diputación?

-Sinceramente, no veo expectativas de pacto, veo expectativas de mayoría absoluta. En las últimas elecciones nos faltaron dos diputados y en estas los podemos conseguir. He paseado por todo el territorio y asistido a múltiples presentaciones de candidaturas. Son candidaturas magníficas, repletas de gente joven, de mujeres, de ilusión, de ganas. Tenemos mucha fuerza municipal y vamos a continuar teniéndola. La vamos a reforzar. Y lo mejor es que el PP lo sabe y sus dos máximos dirigentes, diputado y diputada provinciales en la actualidad, ya se han situado en la lista autonómica para asegurarse el futuro. No es que lo tengamos claro, nosotros, que lo tenemos, es que lo tienen claro ellos! El Partido Socialista continuará en el gobierno de la institución.

- ¿Qué prioridades ve para la provincia?¿qué entiende que puede aportar su partido si gobierna?

-Muchas. Para la Diputación la prioridad y lo que le da sentido son los pueblos pequeños de ese magnífico interior que tenemos en Castellón. Vamos a incrementar los servicios y los recursos para ellos. La Constitución del Consorcio Provincial del Agua es un gran paso en ese sentido. Agua para todos, para siempre y al mismo precio es, entre otros, un reto ilusionante. Para ello la reutilización de las desaladoras ya está en marcha. La creación de un Instituto de Investigación Sanitaria desde la Fundación del Hospital Provincial, con la UJI, los hospitales públicos y la Conselleria suponen también un reto apasionante. Pero hay muchas prioridades más. Somos un provincia industrial y la fortaleza del sector cerámico es esencial. Podemos aportar lo que hemos aportado ya a lo largo de esta legislatura. Un nuevo discurso, una nueva narrativa: una diputación que no es supramunicipal, sino intermunicipal, que cree y practica la mayoría de edad de los ayuntamientos, que colabora con la Generalitat y que, sobre todo, es un Diputación de todos, sin favoritismos, ni sectarismos.

-¿Cómo valora la deriva de los mensajes de campaña en los que la corrupción y el miedo a los extremos vuelven a estar vigentes?

-Parece que sea irremediable que se acuda a ese tipo de mensajes, pero nosotros vamos en positivo. El president Puig y el cabeza de lista socialista por Castellón, Rafa Simó, lo subrayan constantemente, Ara estem milllor. La vía valenciana, más allá de la crispación, ha desarrollado políticas útiles para la gente. Hubo un tiempo de corrupción, ahí están los tribunales, que afortunadamente se ha superado. Ahora prima el prestigio reputacional de la Comunitat.

-Además de cargo socialista y presidir la Diputación es alcaldable de nuevo en Sueras, ¿cuanto tiene de símbolo dirigir un ayuntamiento en el interior y dirigir la institución provincial? ¿espera repetir?

-Mucho, mucho significado. Creo que es todo un símbolo. Lo decía al principio de la entrevista, hago gala de ser alcalde de pueblo. Ser de pueblo antes tenía un significado de cierta brusquedad, falta de modales, tosquedad en las formas, que ahora, por suerte, se ha cambiado radicalmente. Que sea un alcalde de pueblo el presidente de la Diputación simboliza que el interior está presente, vivo y activo en las políticas diarias de la institución provincial, que la cohesión territorial nos la tomamos en serio y que la lucha contra la despoblación no es un eslogan, es una realidad. Y, por supuesto, espero repetir. En una legislatura que ha sido dura, creo que tanto mi partido, como yo, nos lo hemos ganado, aunque en democracia, siempre la última palabra la tiene la ciudadanía.