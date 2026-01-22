Castelló de la Plana: Ciencia, mar y ocio en un único destino

Castelló acude a una nueva edición de Fitur con una propuesta turística sólida y bien definida, concebida para proyectar la capital de la Plana como un destino capaz de atraer visitantes durante todo el año. La ciudad articula su presencia en la feria en torno a tres grandes ejes que combinan divulgación científica, cultura marítima y ocio familiar, reforzando su identidad mediterránea y su apuesta por eventos de alcance internacional.

Eclipse solar

El primero de estos ejes gira en torno al eclipse solar total que tendrá lugar del 12 de agosto de 2026, un acontecimiento astronómico excepcional que situará a Castelló como uno de los enclaves con mejores condiciones de visibilidad.

Según el divulgador científico Santolalla, la localización y orientación de la ciudad permitirán observar el fenómeno en un momento clave del atardecer, convirtiéndolo en un atractivo de primer nivel.

La localización y orientación de la ciudad permitirán observar el fenómeno en un momento clave del atardecer. / Aitor Tezanos

Este hecho ha despertado ya el interés del público internacional, con consultas procedentes incluso de Japón y, en este contexto, el Ayuntamiento ha anunciado el desarrollo de una programación específica, de carácter familiar y vinculada al eclipse, con el objetivo de convertir la cita en una experiencia accesible para todos los públicos.

Planetario

A ello se suma la reciente adquisición, por parte del Planetario de Castelló, de un nuevo proyector de última generación, que refuerza la calidad de sus proyecciones y moderniza uno de los equipamientos científicos más emblemáticos de la ciudad.

El Planetario de Castelló ha adquirido un nuevo proyector de última generación. / Mediterráneo

Todo ello se ve acompañado por la renovación del tremo de la avenida Ferrandis Salvador que une el núcleo urbano con las playas del Grau, que con una longitud de aproximadamente 2,5 kilómetros, ha visto modernizado y ampliado su paseo, e incluye nuevos espacios peatonales y mejoras en la infraestructura del frente marítimo.

Escala a Castelló

El segundo eje de la oferta de la ciudad es Escala a Castelló, un evento plenamente consolidado que cada año transforma el Grau en un gran escenario marítimo.

Escala a Castelló acoge buques antiguos y barcos de las fuerzas armadas. / Mediterráneo

Durante varios días, el puerto acoge embarcaciones históricas, navales y de época que pueden visitarse, junto a recreaciones históricas, desfiles, exhibiciones marineras y actividades divulgativas. La cita se completa con un mercado temático y propuestas culturales que implican de forma directa al comercio y al tejido productivo del distrito marítimo.

Además, la inclusión de Castelló en el triángulo europeo de grandes eventos náuticos, junto a ciudades como La Spezia, refuerza su proyección exterior.

Festival del Viento

El tercer pilar lo constituye el Festival del Viento, que se celebrará los días 7 y 8 de junio y que marca el inicio de la temporada estival. Con un destacado carácter familiar y la implicación del Aeroclub, el evento ofrece exhibiciones de cometas gigantes y acrobáticas, talleres infantiles, vuelos cautivos en globo aerostático y demostraciones aéreas, llenando de color el cielo y las playas de Castelló.

El Festival del Viento se celebrará los días 7 y 8 de junio. / Mediterráneo

Más allá de estos grandes eventos, Castelló ofrece al visitante un casco histórico con identidad propia, una gastronomía ligada al arroz y al producto del mar, espacios naturales y kilómetros de playas urbanas y naturales que completan una propuesta turística muy diversa.