El Castellón, ante su primer 'Tourmalet' de la temporada

El Castellón arranca su primer Tourmalet de la temporada. Es lo que le queda de este pequeño intermedio por la disputa de la primera eliminatoria de la Copa del Rey al gran parón navideño. Seis encuentros que adquieren una mayor dificultad, por el nivel y potencial de sus oponentes, además del viraje hacia el fútbol norteño, desplazamientos más lejanos y esa semana con tres encuentros, coincidiendo con la del puente de diciembre. Seis jornadas en las que los albinegros defenderán su privilegiada situación, al frente de la clasificación, con tres puntos de renta sobre el segundo y ocho con el sexto.

Los de Rubén Torrecilla se las verán con tres de los equipos con más nombre, Nàstic este sábado y Real Murcia en el siguiente compromiso de Castalia, por donde luego desfilará el Numancia en mitad de esa semana que arrancará y acabará en La Rioja (SD Logroñés y Calahorra). Y antes de comerse los turrones, el filial de la Real Sociedad que, desde su actual tercera posición, es el único que aguanta a Castellón y Eldense.

El umbral de los 80 puntos

Dieciocho puntos en juego que, sumados a los 24 ahora sumados, podrían acercar a los orelluts a los 40, todavía con dos encuentros para cerrar la primera vuelta. La mitad, pues, de 80 puntos, cuando la pasada campaña subió directo el Andorra con solamente 71 (en el grupo 1, lo hizo el Racing de Santander con 82, aunque el Deportivo fue segundo con 74).

Está claro que la actual la trayectoria (10 jornadas sin perder, con siete victorias y tres empates) en un ritmo casi imposible de seguir, pues acabaría con 82 u 83 (además, el Castellón ha ido ganando en todos los encuentros... y en el único que no, tuvo un penalti para hacerlo). Así que todo lo que sea mantener el actual estatus, seguro que la mayoría lo firmaría ya. No es que hasta ahora haya sido un camino de rosas (Eldense, Intercity o Alcoyano le han puesto a prueba), aunque existe la sensación de que este siguiente tramo del camino es más duro.

La incógnita del parón

Torrecilla afirmó que estar una semana sin jugar también les beneficiaba, pese a su excelente momento. No tenía bajas, así que estos días tampoco han servido para recuperar a nadie (como han podido hacer otros equipos), pero sí para recargar pilas y dar descanso a una plantilla que, pese a los cambios puntuales del equipo, tiene un once muy reconocible: siete futbolistas están por encima de los 750 minutos (esto es, alrededor del 75%). Y no parece que vaya mucho a cambiar el panorama, al menos a corto plazo, aunque puede que encontrarse a los pies de una cima tan mítica puede cambiar los planes de un Torrecilla fiel a la máxima de que si algo funciona, no hay que tocarlo.