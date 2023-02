Al llarg de la setmana, Nules serà seu del III Curs de Direcció Musical de l’Associació Musical Artística Nulense (AMAN), una iniciativa formativa que compta amb el suport de l’Ajuntament de la localitat i en la qual estan participants directors de banda i estudiants de direcció de Nules, la Vall, València, Llíria, Bunyol o la Jana, entre altres localitats d’origen. La programació del curs inclou la formació en tècniques de direcció a través de classes teòriques i pràctiques impartides per Francisco Melero i el director de la Banda Artística Nulense, Toni Reyero.

Els deu alumnes inscrits --les places es varen cobrir ràpidament només obrir la convocatòria-- treballaran l’obra del compositor David Rivas, que també participarà en aquesta proposta docent. La regidora de Cultura, María José Esteban, explica que l’Ajuntament no ha dubtat a l’hora de donar suport a la proposta per la importància que té «per a la formació dels directors de les bandes» i remarca que forma part de la programació cultural impulsada pel consistori fins al mes de juny.

Cloenda del curs

Els pròxims dies tindran lloc les diferents sessions previstes, i la cloenda està programada per al dissabte 4 de març, que consistirà en un concert monogràfic amb la música de David Rivas, «que es completarà amb repertori clàssic» interpretat per la Banda Artística Nulense dirigida per l’alumnat.