El exalcalde socialista de Vinaròs declarará en mayo como investigado por el 'caso de la chatarra'

El exalcalde de Vinaròs Guillem Alsina (PSPV) ha sido llamado a declarar el próximo mes de mayo por el juzgado número 3 de Vinaròs como investigado en el caso de la presunta venta ilegal de chatarra municipal por parte de la brigada de obras y servicios del Ayuntamiento, caso que se encuentra en diligencias previas.

A pesar de tener cinco días para recurrir esta notificación, Alsina ha asegurado este lunes que no va a hacerlo para agilizar el proceso. “Creemos que hay motivos suficientes para recurrir, pero hemos decidido que no lo haremos, porque implicaría otro retraso en el procedimiento que debe dictaminar si se abre o no un juicio sobre este caso”, mantiene.

El exalcalde socialista ha afirmado que “acudiré a declarar con toda honestidad y con toda la voluntad de explicarlo todo con papeles y documentación y espero que aquí acabe mi papel en este tema y que el caso se cierre, porque nunca ha habido mala intención por parte de nadie y son muchos los concejales de Obras y Servicios que han pasado en la historia democrática del municipio. Tengo la conciencia muy tranquila y muchas ganas de ir a explicar y aportar las pruebas que hagan falta”, señala.

Alsina ha manifestado que fue el viernes por la tarde cuando se notificó a su abogado esta resolución por parte de la jueza que lleva el caso. Ha recordado que el pasado mes de septiembre él mismo compareció ante los medios para explicar que la jueza le había citado personalmente en calidad de testigo. “Pero la parte denunciante interpuso un recurso para solicitando que se me llamara como investigado y no como testigo. La jueza ha dictaminado ahora que cambia mi papel y el próximo mes de mayo compareceré como investigado”, explica.

Las comparecencias del secretario y el tesorero del Ayuntamiento, en calidad de testigos, y de la concejal socialista Carmen Morellà, como investigada, ya se han producido.

Apoyo del partido

El secretario general socialista de Vinaròs, Edu Barberà, quiso transmitir por su parte “a toda la ciudadanía” que Alsina “tiene todo el apoyo de la ejecutiva del partido”. “Tenemos muy claro que Alsina no se ha enriquecido ni durante los cuatro años que fue alcalde ni durante sus cuatro años anteriores como concejal de Obras y Servicios, y estamos seguros de que si pudiera ir a declarar mañana para él sería mucho mejor y estaría más tranquilo porque podría explicar toda la gestión sobre este tema donde corresponde, que es delante de una jueza”.

Un caso denunciado por un trabajador de la brigada

El caso de la presunta venta ilegal de chatarra por parte de miembros de la Brigada de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Vinaròs surgió tras la denuncia de un trabajador de la propia brigada que el consistorio recibió por registro de entrada el 5 de junio de 2022. En esta denuncia se explicaba cómo desde hacía unos 20 años, los restos metálicos que llegaban a la brigada se acumulaban y eran vendidos por algunos trabajadores sin que se contabilizara dentro del procedimiento administrativo municipal.

De toda la contabilidad B, la brigada tenía un libro de registros en los que anotaba ingresos y gastos.