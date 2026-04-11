Más allá de la llamada: el apoyo a los mayores solos
El Teléfono de la Esperanza de Castellón pone el foco en una realidad silenciosa pero creciente
'Escuchando a los mayores' es una iniciativa impulsada por Teléfono de la Esperanza que pone el foco en una realidad silenciosa pero creciente: la soledad no deseada en personas mayores de 60 años. Este proyecto, incluido en el programa de ayudas de la Fundación ‘la Caixa’, nace con el objetivo de mejorar su bienestar psicoemocional, promoviendo el acompañamiento, la autonomía personal y un envejecimiento activo y digno en la provincia de Castellón.
En un contexto social donde cada vez más personas mayores viven solas, el aislamiento se ha convertido en un factor de riesgo que afecta directamente a la salud emocional. Frente a esta situación, el proyecto ofrece una respuesta accesible, gratuita y especializada, que complementa los recursos públicos existentes y cubre una necesidad urgente.
Prevención
El impacto del programa es significativo. Cada año atiende a cientos de personas, brindando apoyo emocional tanto en momentos de crisis como en el día a día. No se limita a intervenir en situaciones puntuales, sino que también trabaja desde la prevención, ayudando a reducir la sensación de soledad y fortaleciendo los vínculos personales y comunitarios.
Entre sus servicios destacan la atención telefónica disponible las 24 horas durante todo el año, la orientación psicoemocional tanto presencial como online, y el seguimiento telefónico continuado para personas en situación de aislamiento. Además, cuenta con profesionales especializados en diferentes ámbitos que garantizan una atención integral y de calidad.
El programa también apuesta por la participación activa a través de actividades grupales. Talleres de gestión emocional, alfabetización digital, promoción de hábitos saludables y creación de redes de apoyo social forman parte de su oferta, junto con charlas y campañas de sensibilización sobre la soledad no deseada.
Enfoque comunitario
Uno de sus elementos más diferenciadores es su enfoque comunitario, trabajando en coordinación con centros de salud, servicios sociales y centros de mayores. Una forma de trabajar que permite generar redes de apoyo reales y efectivas en el entorno cercano.
En definitiva, el programa social 'Escuchando a los mayores' es mucho más que un servicio: es un espacio de escucha, acompañamiento y conexión que devuelve voz, apoyo y bienestar a quienes más lo necesitan.
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